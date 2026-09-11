Jesienna moda w amerykańskim wydaniu

Kolekcja odkrywa na nowo charakterystyczne elementy amerykańskiego stylu, wykorzystując proporcje, konstrukcję i świeże spojrzenie. Bazując na ewoluującym języku projektowym GapStudio, wykorzystano elementy, które od lat definiują styl marki Gap i amerykańską modę: denim, kolor khaki, koszule, T-shirty, odzież użytkową oraz odzież roboczą. Znane formy zostały poddane reinterpretacji za pomocą rzeźbiarskich sylwetek i nieoczekiwanych zmian skali, co nadaje im nową perspektywę.

W kolekcji znajdziemy elementy w kolorach głębokiego indygo czy wojskowego khaki. Poza tym sprana czerń i optyczna biel tworzą wyrazistą, skoncentrowaną paletę. Kontrolowana objętość i wydłużone proporcje nadają formom, inspirowanym odzieżą roboczą, nową precyzję. Przeskalowane kołnierzyki, przemyślane konstrukcyjnie szwy oraz precyzyjne stebnowanie podkreślają kunszt wykonania. Dopasowane kurtki i bluzy z kapturem zestawiono z obszernymi koszulami oraz długimi, płynnymi spodniami, tworząc subtelny balans pomiędzy konstrukcją a swobodą, elegancją a stylem ulicznym. Efektem jest garderoba, która z łatwością porusza się pomiędzy tym, co męskie i kobiece, precyzją i swobodą, uniformem a indywidualnością.

„W nowej kolekcji GapStudio kontynuujemy rozwój języka projektowego Gap, przyglądając się niektórym z najbardziej charakterystycznych elementów amerykańskiej garderoby, z bardziej architektonicznej perspektywy. To gra pomiędzy funkcjonalnością a zmysłowością, precyzją a swobodą oraz tym, co znajome, a tym, co nieoczekiwane. Chodzi o ewolucję, a nie nostalgię” – mówi Zac Posen, Wiceprezes Wykonawczy i Dyrektor Kreatywny Gap.

W kampanii wzięli udział aktorzy: Esther McGregor i Alton Mason, a za zdjęcia odpowiada Daniel Jackson. Alastair McKimm stoi za kierownictwem modowym i artystycznym, a za kierownictwem kreatywnym – Zac Posen. Na tle minimalistycznej scenerii, zdjęcia koncentrują się na sylwetce, postawie i fizyczności ubrań, ukazując kolekcję jako garderobę stworzoną do warstwowego stylizowania i nadawania jej indywidualnego charakteru.

Jesień 2026 kontynuuje również dialog pomiędzy kulturowymi momentami GapStudio, a kolekcjami marki. Dwuczęściowy, denimowy look jest rozwinięciem autorskiego projektu GapStudio, który muzyk Leon Thomas miał na sobie podczas wykonania utworu „MUTT” na gali 2026 GRAMMY Awards. Zreinterpretowany na potrzeby jesiennej kolekcji poprzez denimowe krawiectwo i zdekonstruowane elementy uniformu, look odzwierciedla jedną z kluczowych idei stojących za GapStudio: przekładanie wyjątkowych momentów w modzie na elementy garderoby, które mogą stać się częścią codziennego stylu.

Autor: GAP/ Materiały prasowe

Autor: GAP/ Materiały prasowe