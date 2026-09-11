Rutyna pielęgnacyjna dla skóry trądzikowej. Po jakie kosmetyki warto sięgać każdego dnia?

Płyn micelarny dla skóry trądzikowej

Oczyszczanie to podstawa pielęgnacji każdego typu skóry, ale w przypadku tej podatnej na niedoskonałości, jego znaczenie jeszcze rośnie. Take otwarcie rytuału usuwa nadmiar sebum, martwy naskórek i zanieczyszczenia, które zatykają pory i prowadzą do powstawania wyprysków. Jednocześnie warto pamiętać, że oczyszczanie musi być skuteczne, ale przy tym delikatne, żeby nie naruszało bariery hydrolipidowej. Stąd warto je rozpocząć od płynu micelarnego 2 w 1 Garnier Salicylic, który jest dedykowany skórze tłustej i skłonnej do trądziku. Jednym gestem zmywa makijaż i oczyszcza skórę twarzy z zanieczyszczeń, jednocześnie redukując widoczność niedoskonałości do 58%* i matując skórę przez cały dzień.

Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Kosmetyk 3 w 1 dla skóry trądzikowej: żel, peeling, maska

Na płynie micelarnym wcale nie trzeba kończyć części codziennego rytuału dedykowanej oczyszczaniu. Drugi etap powinien należeć do Garnier Pure Active 3 w 1 żel oczyszczający + peeling + maska przeciw niedoskonałościom. Formuła z glinką, kwasem salicylowym i niacynamidem redukcje niedoskonałości w 7 dni**. Każdy może używać ten kosmetyk na 3 sposoby:

Żel: Stosuj codziennie, aby dokładnie oczyścić skórę i zmniejszyć widoczność niedoskonałości. Peeling: Stosuj codziennie, aby złuszczyć matowy naskórek dla wygładzonej skóry. Maska: Stosuj 1-2 razy w tygodniu, aby zredukować nadmiar sebum oraz zmatowić skórę i zwęzić pory.

Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Serum dla skóry trądzikowej

Oczyszczenie skóry to najlepsze przygotowanie jej do dalszych etapów pielęgnacji. Kolejny krok należy do serum Garnier Pure Active Salicylic 7-Day Clinical. Ten kosmetyk potrzebuje 7 dni dla zredukowania widoczności niedoskonałości. Pierwsze serum Garnier wzbogacone o 7% formułę tworzoną przez niacynamid, glicerynę, kwas mlekowy, kwas salicylowy i wąkrotkę azjatycką to kosmetyk, który powstał z myślą o skuteczności, delikatnym działaniu i czasie, w którym można zobaczyć efekty na skórze. Każdy składnik odgrywa w nim ważną rolę:

Niacynamid – wspomaga redukcję widoczności przebarwień potrądzikowych i minimalizuje widoczność porów.

Gliceryna – znana z nawilżania i zmiękczania skóry.

Kwas mlekowy – wspomaga poprawę tekstury skóry.

Kwas salicylowy – pomaga złuszczać zanieczyszczenia z porów i redukować niedoskonałości.

Wąkrotka azjatycka – znana z właściwości łagodzących dla skóry.

Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Krem-sorbet dla skóry trądzikowej

Garnier Pure Active Salicylic Fresh & Matte nawilżający krem-sorbet przeciw niedoskonałościom to doskonały kosmetyk do aplikowania po serum. Nowa generacja nawilżenia, ultralekka formuła i szybkie wchłanianie dają potrójną odpowiedź na potrzeby skóry tłustej i skłonnej do niedoskonałości. Na 48-godzinnym**** nawilżeniu nie kończą się oferowane przez niego benefity. Za efekt odpowiada 5% formuła [niacynamid + kwas salicylowy + wąkrotka azjatycka]:

Niacynamid: inaczej witamina B3 oraz witamina PP ma szerokie działanie w pielęgnacji skóry. Rozjaśnia przebarwienia, reguluje wydzielanie sebum, a także wzmacnia barierę ochronną skóry.

Kwas salicylowy: kwas BHA (beta-hydrokwas), który znany jest takich właściwości jak wspomaganie redukcji przebarwień, regulacja ilości wydzielanego sebum, zmniejszanie widoczności porów, delikatne działanie złuszczające oraz oczyszczanie mieszków włosowych.

Wąkrotka azjatycka: skutecznie redukuje trądzik, przyspiesza gojenie wyprysków i blizn, zmniejsza zaczerwienienia oraz reguluje wydzielanie sebum.

Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Plastry na wypryski

Czy dobre produkty i systematyczność to zawsze gwarancja tego, że na skórze nie pojawią się wypryski? Nie. Reakcje skóry zależą też od hormonów, jedzenia i wielu innych czynników. Z tego powodu na nieprzewidziane sytuacje powstały 8-godzinne niewidoczne hydrokoloidowe plastry na niedoskonałości plastry Garnier Pure Active Pimple Patch. Każde opakowanie Garnier Pimple Patch zawiera 22 plastry hydrokoloidowe w dwóch rozmiarach: 10mm oraz 12mm, by jak najlepiej dopasować je do niedoskonałości, które mają zostać zredukowane. W obu przypadkach łączy je trójwymiarowa redukcja widoczności niedoskonałości: rozmiaru, objętości oraz koloru. Trzeba na nią poczekać 8 godzin***** od naklejenia plastra.

Jak to działa? Ultracienki plaster hydrokolodiowy tworzy niewidoczną warstwę ochronną, pomagając w wyciąganiu i absorbowaniu płynu i zanieczyszczeń z niedoskonałości, aby widocznie ją zmniejszyć. Redukcja widoczności niedoskonałości następuje bez wyciskania i pozostawiania widocznych śladów po nich.