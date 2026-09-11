Biżuteria na jesień 2026! Diamenty nie potrzebują już specjalnej okazji. Noś je, jak chcesz i kiedy chcesz

Diamenty od wieków zajmują szczególne miejsce w świecie biżuterii, będąc symbolem luksusu, wieczności i niezłomnej siły. Ich niezrównany blask i twardość sprawiły, że stały się najbardziej pożądanymi kamieniami szlachetnymi, często wybieranymi do upamiętniania najważniejszych chwil w życiu, takich jak zaręczyny czy rocznice. Niezależnie od tego, czy są osadzone w klasycznych wzorach, czy w nowoczesnych, awangardowych projektach, diamenty zawsze dodają biżuterii elegancji i prestiżu, przyciągając wzrok swoim hipnotyzującym migotaniem. Ich historia jest równie fascynująca jak ich piękno, sięgając starożytnych cywilizacji, które wierzyły w ich magiczne właściwości.

Diamenty występują w szerokiej gamie barw, od bezbarwnych po fantazyjne odcienie, takie jak różowy, niebieski czy żółty, co pozwala na tworzenie unikalnych i spersonalizowanych dzieł sztuki jubilerskiej. Są one wszechstronne i mogą być wykorzystywane w pierścionkach, naszyjnikach, kolczykach i bransoletkach, często stanowiąc centralny element kompozycji lub dopełniając inne kamienie szlachetne.

Diamenty do białego T-shirtu, ulubionego garnituru, na spotkanie, kolację i zwykły wtorek. Dlaczego nie?

TOUS Lab Diamonds 24/7 powstała z myślą o nowym podejściu do biżuterii, wolnym od sztywnych zasad i podziału na to, co codzienne i odświętne. W kolekcji znalazły się pierścionki, kolczyki, naszyjniki i bransoletki z diamentami laboratoryjnymi, zaprojektowane tak, by można było swobodnie łączyć je z codzienną garderobą.

To biżuteria odpowiadająca na sposób, w jaki żyjemy dzisiaj: szybko, intensywnie i bez jednego dress code’u obowiązującego przez cały dzień. Ten sam element może towarzyszyć nam podczas porannego spotkania, lunchu, wieczornego wyjścia czy spontanicznego planu po pracy.

Diament na nowych zasadach

Od 1920 roku TOUS konsekwentnie zmienia sposób myślenia o biżuterii, czyniąc ją bliższą codzienności i pozwalając wykorzystywać ją jako narzędzie wyrażania własnego stylu. Teraz marka przenosi tę filozofię również do świata diamentów laboratoryjnych.

TOUS Lab Diamonds 24/7 pokazuje ponadczasowy charakter diamentu w bardziej współczesnym wydaniu -bliższym, swobodniejszym i dopasowanym do tempa dzisiejszego życia.

Kolekcja odchodzi tym samym od przekonania, że diament trzeba „zostawić” na wyjątkową okazję. To osoba, która go nosi, nadaje mu znaczenie - nie data w kalendarzu.

Diamenty 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Bez czekania na okazję.

Kolekcją TOUS Lab Diamonds 24/7 marka po raz kolejny pokazuje swoje współczesne podejście do jubilerstwa -tworząc biżuterię dla osób, które żyją intensywnie, bawią się stylem i traktują diamenty przede wszystkim jako sposób wyrażania siebie.

Autor: TOUS / Materiały prasowe

Autor: TOUS/ Materiały prasowe

Autor: TOUS / Materiały prasowe

Autor: TOUS/ Materiały prasowe