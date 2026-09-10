Jakie buty do biegania jesienią?

Sercem Aero Blaze 4 GRVL GTX jest nowa podeszwa środkowa optiFOAM2, która zapewnia miękkie lądowanie i dynamiczny, sprężysty zwrot energii. Lekka konstrukcja buta wspiera naturalny rytm biegu, sprawdzając się zarówno na krótkich trasach, jak i podczas dłuższych treningów.

Za przyczepność odpowiada podeszwa Gravel ContaGRIP®, inspirowana bieżnikiem opon rowerów gravelowych. Jej wzór zapewnia stabilność i pewny kontakt z podłożem podczas płynnego przechodzenia między asfaltem, ubitymi ścieżkami i luźniejszym terenem, dając biegaczom pewność niezależnie od zmieniających się warunków.

Cholewka stabilnie otula stopę, pozostając jednocześnie przewiewna, co pomaga zachować komfort podczas biegania w chłodnych i wilgotnych warunkach. Elastycznie podąża za naturalnym ruchem stopy, gwarantując precyzyjne i pewne trzymanie przez cały bieg. System szybkiego sznurowania Quicklace™ umożliwia łatwą regulację i skuteczne dopasowanie, które sprawdza się na mokrym, nierównym i śliskim terenie.

Na cieplejsze i bardziej suche warunki Salomon przygotował również model Aero Blaze 4 GRVL. Zachowuje on tę samą wszechstronność, amortyzację optiFOAM2 oraz przyczepność Gravel ContaGRIP®, ale oferuje lżejszą i bardziej przewiewną konstrukcję. Oddychająca cholewka zwiększa komfort podczas codziennych treningów w wyższych temperaturach, jednocześnie zapewniając stabilne i precyzyjne dopasowanie.

Premierze modelu Aero Blaze 4 GRVL GTX towarzyszyło kameralne spotkanie w Warszawie, które odbyło się na początku września. Goście mieli okazję poznać bliżej nowy model, a następnie sprawdzić jego możliwości podczas wspólnego treningu biegowego. Po aktywnej części spotkania przyszedł czas na śniadanie w restauracji Pod Gigantami i rozmowy w mniej formalnej atmosferze. Bezpośredni kontakt z produktem pozwolił uczestnikom przekonać się, jak Aero Blaze 4 GRVL GTX zachowuje się na różnych nawierzchniach i w praktyce doświadczyć wszechstronności modelu, który został stworzony z myślą o swobodnym przemieszczaniu się między asfaltem a szutrem.

Autor: Brygida Bujak/ Materiały prasowe