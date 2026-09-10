Specjalistyczna pielęgnacja dopasowana do konkretnych potrzeb włosów

Czy istnieje jeden sprawdzony sposób na to, by każde włosy stale pozostawały w świetnej kondycji? Odpowiedź brzmi: nie – nie ma takiego uniwersalnego rozwiązania. Inne potrzeby mają włosy suche i łamliwe, jeszcze inne te osłabione i wypadające, pozbawione objętości i blasku czy poddawane regularnym zabiegom koloryzacji. Także skóra głowy może wymagać indywidualnego podejścia, zwłaszcza gdy pojawia się swędzenie, suchość czy widoczne oznaki łupieżu. Właśnie dlatego współczesna pielęgnacja coraz częściej koncentruje się na konkretnym problemie, zamiast traktować wszystkie włosy w ten sam sposób. Polska marka RADICAL med rozwija tę ideę tworząc specjalistyczne dermokosmetyki przeznaczone do pielęgnacji włosów i skóry głowy, które pozwalają jeszcze precyzyjniej dopasować codzienną pielęgnację do ich aktualnej kondycji – zarówno wtedy, gdy wymagają one wzmocnienia, jak i intensywnego nawilżenia, regeneracji czy ochrony koloru. A teraz portfolio zostało rozszerzone aż o 6 nowości – 3 szampony i 3 odżywki.

3 NOWE SZAMPONY RADICAL MED

Koloryzacja pozwala eksperymentować z wyglądem, jednak farbowane pasma wymagają pielęgnacji, która pomaga zachować ich dobrą kondycję i przedłużyć trwałość koloru. RADICAL med Szampon naprawczy do włosów farbowanych został opracowany właśnie z myślą o tych potrzebach. Za jego działanie odpowiadają zaawansowane kompleksy wzmacniające strukturę keratynową włosa: Keratrix™ i Hydrafeel-3™ – uzupełnione o d-pantenol oraz prebiotyki. Formuła pomaga regenerować i wzmacniać włosy, nadając im gładkość, sprężystość i połysk, a także wspiera utrzymanie intensywności koloru. Produkt sprawdzi się również w pielęgnacji wrażliwej skóry głowy: 96%* badanych potwierdziło jego działanie w zakresie przedłużenia trwałości koloru oraz komfortu skóry głowy.

Włosy cienkie i osłabione często potrzebują wsparcia już na etapie mycia, zwłaszcza gdy są podatne na łamanie i pozbawione objętości. RADICAL med Szampon wzmacniający zwiększający objętość został opracowany z myślą o pasmach, które potrzebują większej wytrzymałości, elastyczności i sprężystości, ale bez utraty lekkości. Formuła łączy Keratrix™, czyli kompleks regenerujący z witaminami B5 i B3, inuliną oraz PeptiFiber Repair Complex. Wzmacnia włosy i pomaga zwiększyć ich odporność na łamanie, a już po pierwszym użyciu sprawia, że wyglądają na grubsze i pełniejsze. Wspiera ich kondycję, nadaje połysk i wygładza, pozostawiając je miękkie, łatwiejsze do rozczesania i bardziej podatne na stylizację. W teście samooceny 92%* badanych potwierdziło widoczne zwiększenie wytrzymałości, elastyczności i sprężystości włosów.

Suche i łamliwe pasma szybko tracą gładkość i blask, a ich końcówki stają się podatne na rozdwajanie. W ich przypadku ważne jest połączenie intensywnego nawilżenia z działaniem wzmacniającym i odbudowującym – co zapewnia RADICAL med Szampon nawilżający. Jego formułę wzbogacono o zaawansowane składniki nawilżające, odbudowujące i wzmacniające: HydraBalance Complex, keratynę, Protein Repair Complex oraz Baicapil™. Szampon intensywnie nawilża, pomaga ograniczyć łamliwość i rozdwajanie końcówek oraz zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne. Już po pierwszym użyciu pasma stają się gładsze, bardziej lśniące i jedwabiste. W teście samooceny 94%* badanych potwierdziło jego działanie w zakresie nawilżenia i wygładzenia włosów oraz zmniejszenia ich łamliwości i rozdwajania końcówek.

3 NOWE ODŻYWKI RADICAL MED

Wypadanie i osłabienie włosów to problemy, które wymagają kompleksowego podejścia do pielęgnacji. RADICAL med Specjalistyczna odżywka pobudzająca porost włosów wspiera cebulki, stymuluje wzrost i pomaga poprawić gęstość włosów, stanowiąc uzupełnienie kuracji przeciw ich utracie. Jej formułę oparto na zaawansowanym biokompleksie Pro-Hair Booster 4H, zawierającym peptyd witaminowy, apigeninę i kwas oleanowy, oraz stymulatorze wzrostu Trichogen®, bogatym w argininę, żeń-szeń i witaminę PP. Całość uzupełniają ekstrakt ze skrzypu polnego, keratyna, niacynamid, kofeina, peptydy i Fiberhance™. Tak dobrane składniki pomagają zwiększyć grubość, gęstość i objętość włosów oraz poprawić ich kondycję. Odżywka odbudowuje także wiązania wodorowe wewnątrz włókna włosa – 96%* badanych potwierdziło zwiększenie jego gęstości w teście samooceny.

Swędzenie, suchość skóry głowy i widoczne oznaki łupieżu mogą wpływać na codzienny komfort, nawet jeśli same włosy wyglądają dobrze. Rozwiązanie? RADICAL med Specjalistyczna odżywka przeciwłupieżowa. Jej formuła zawiera pirokton olaminy, pantenol, cynk PCA oraz TrichoBalance Repair Complex, dzięki czemu koi i nawilża skórę głowy już od pierwszego użycia. Jednocześnie ogranicza ryzyko ponownego pojawienia się widocznych śladów łupieżu oraz regeneruje, wygładza i wzmacnia włosy, nadając im połysk i ułatwiając stylizację. W teście samooceny 91%* badanych potwierdziło widoczną redukcję oznak łupieżu po dwóch tygodniach stosowania oraz złagodzenie swędzenia i suchości skóry głowy.

Suche i łamliwe włosy potrzebują czegoś więcej niż samego nawilżenia – ważne są także regeneracja i wzmocnienie, które pomagają przywrócić im miękkość, gładkość i lekkość. RADICAL med Odżywka nawilżająca została opracowana jako uzupełnienie codziennej pielęgnacji pasm wymagających intensywnego nawilżenia, wygładzenia i odbudowy. Jej formułę wzbogacono o zaawansowane składniki takie jak Hydra-Smooth Complex, kofeina, witamina E, arginina, masło shea, proteiny sojowe oraz niacynamid. Odżywka intensywnie nawilża i wygładza, wzmacnia oraz regeneruje, a także pomaga ograniczyć łamliwość i rozdwajanie końcówek. Wspiera kondycję skóry głowy i włosów, przywraca im miękkość i lekkość oraz ułatwia rozczesywanie. W teście samooceny 94%* badanych potwierdziło intensywne nawilżenie i wygładzenie oraz wzmocnienie i regenerację włosów.

Autor: RADICAL MED/ Materiały prasowe