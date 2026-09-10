Jesienią Polki chcą pachnieć wanilią. 6 perfum, które robią furorę – ich odpowiedniki kosztują nawet kilka razy więce

Jedną z największych gwiazd nadchodzącego sezonu jest wanilia. Współczesna wanilia nie musi być jednak cukierkowa. Może być kremowa, mleczna, ambrowa, kawowa, drzewna albo zmysłowa. Dlaczego tak dobrze pasuje do jesieni? Waniliowe kompozycje dają efekt ciepła, otulenia i bliskości. W chłodniejszym powietrzu cięższe nuty mogą też wybrzmiewać pełniej i dłużej. To właśnie dlatego jesienią chętniej sięgamy po zapachy, które tworzą wokół skóry miękką, wyczuwalną aurę. A Polki coraz częściej szukają również tańszych alternatyw dla kultowych perfum. Popularność arabskich marek i zapachów inspirowanych bestsellerami sprawiła, że kompozycje kojarzone wcześniej z luksusowymi perfumeriami można dziś znaleźć w znacznie bardziej przystępnych cenach.

5 zapachów na jesień 2026, które musisz znać

1. GULF ORCHID VANILLA LATTE – jak waniliowe latte w kawiarni

To propozycja dla kobiet, które chciałyby zamknąć w jednym flakonie zapach kremowego latte, karmelu i waniliowego deseru. Vanilla Latte otwiera się połączeniem karmelu i maślanego akordu. W sercu pojawiają się jaśmin, tonka i miód, natomiast baza łączy wanilię, piżmo i bursztyn. Kompozycja jest inspirowana kultowym Bianco Latte od Giardini di Toscana – jednym z najbardziej rozpoznawalnych zapachów gourmand ostatnich lat.

Co ją wyróżnia? Vanilla Latte mocno stawia na kremowość, mleczną słodycz i efekt „cozy”. To zapach, który szczególnie dobrze pasuje do jesiennego płaszcza, szalika i wieczoru z kawą.

Dla kogo? Dla fanek karmelu, wanilii, mlecznych akordów i perfum, które można określić jednym słowem: apetyczne.

Autor: GULF ORCHID VANILLA LATTE/ Materiały prasowe

2. MAISON ASRAR VANILLA VOYAGE – waniliowy hit, o którym zrobiło się głośno w social mediach

Vanilla Voyage to kolejny zapach dla fanek charakterystycznego połączenia karmelu, masła i wanilii. W nutach głowy znajdziemy karmel i masło, w sercu jaśmin, tonkę i miód, a bazę tworzą wanilia, piżmo i ambra. To właśnie niezwykle gourmandowy charakter sprawił, że Vanilla Voyage zaczęła pojawiać się w viralowych rekomendacjach twórców. W social mediach zapach porównywany jest m.in. do maślanych ciasteczek czy świeżo upieczonego ciasta.

Czym różni się od Vanilla Latte? Oba zapachy mają podobny kierunek i nawiązują do Bianco Latte, ale Vanilla Voyage mocno eksponuje maślano-karmelową słodycz, tworząc bardzo charakterystyczny efekt deserowy.

Dla kogo? Dla osób, które chcą pachnieć słodko, kremowo i bardzo „jadalnie”.

Autor: MAISON ASRAR VANILLA VOYAGE/ Materiały prasowe

3. LAVERNE THE LAST DANCE – kiedy wanilia spotyka gruszkę i klimat

To propozycja dla kobiet, które lubią wanilię, ale niekoniecznie chcą pachnieć jak deser. The Last Dance nawiązuje do jednego z najbardziej rozpoznawalnych kobiecych zapachów ostatnich lat – Black Opium od Yves Saint Laurent. Tutaj słodycz spotyka się z bardziej zmysłowym, wieczorowym charakterem. Otwarcie tworzą śliwka, gruszka i różowy pieprz, w sercu pojawiają się róża i jaśmin, a bazę budują cedr, drzewo sandałowe, piżmo i wanilia.

Co odróżnia go od waniliowych gourmandów? The Last Dance nie idzie w stronę „ciastka z wanilią”. Jest bardziej kwiatowy, owocowy, drzewny i zmysłowy. To zapach na wieczór – randkę, kolację czy wyjście ze znajomymi.

Dla kogo? Dla fanek Black Opium i wszystkich kobiet, które lubią słodkie, ale jednocześnie seksowne i zdecydowane perfumy.

Autor: LAVERNE THE LAST DANCE/ Materiały prasowe

4. LE CHAMEAU MONA MYSTIQUE – karmel, miód i wanilia w arabskim wydaniu

Mona Mystique to zapach, który doskonale wpisuje się w aktualny trend arabskich gourmandów. Już pierwsze sekundy są bardzo apetyczne – kompozycję otwiera karmel. W sercu pojawiają się kumaryna i miód, a baza łączy ziarna wanilii i białe piżmo. Efekt? Ciepły, słodki i kremowy zapach, który można skojarzyć z waniliowym deserem polanym karmelem i miodem. To jednocześnie ciekawa alternatywa dla osób, które chcą wejść w świat arabskich perfum, ale nie szukają bardzo ciężkich, orientalnych kompozycji.

Dla kogo? Dla fanek słodkich perfum, które chcą połączyć wanilię z karmelem i miodem, ale zachować miękkie, kobiece wykończenie

Autor: LE CHAMEAU MONA MYSTIQUE/ Materiały prasowe

5. GULF ORCHID VANILLA ADDICTION – wanilia w bardziej zmysłowym wydaniu

Vanilla Addiction wybiera zdecydowanie bardziej zmysłową stronę wanilii. To propozycja dla kobiet, które lubią słodycz, ale chcą, aby ich perfumy miały również głębię i wieczorowy charakter. Kompozycja kokos i lawendę w otwarciu, tonkę, jaśmin i różę w sercu oraz wanilię, ambrę i paczulę w bazie. Dzięki temu wanilia nie jest tutaj cukierkowa ani przesadnie gourmandowa. Jest ciepła, kremowa i otulająca, a ambra i paczula dodają jej charakteru. To zapach idealny na chłodniejsze jesienne dni i wieczory – szczególnie dla tych, które szukają perfum z efektem „drugiej skóry”, ale jednocześnie chcą zostawiać za sobą wyraźny, kuszący ślad.

Dla kogo? Dla fanek Kayali Vanilla 28 i wszystkich kobiet, które lubią wanilię w bardziej eleganckim, sensualnym i otulającym wydaniu.

Autor: GULF ORCHID VANILLA ADDICTION/ Materiały prasowe

6. BUJAIRAMI MISS VANILLA – wanilia w najbardziej intensywnej wersji

Miss Vanilla jest szczególnie interesująca ze względu na formę – to ekstrakt perfum, czyli bardziej skoncentrowana wersja zapachu. Kompozycja rozpoczyna się od waniliowej orchidei i jaśminu. W sercu pojawiają się brązowy cukier i fasola tonka, a baza opiera się na bursztynie, drzewie bursztynowym, piżmie i paczuli. To właśnie dzięki tym składnikom wanilia nie jest tutaj jednowymiarowa. Brązowy cukier daje jej słodycz, tonka – kremowość, a ambra, piżmo i paczula dodają głębi. Największy wyróżnik? Forma ekstraktu. W porównaniu ze standardową wodą perfumowaną ekstrakt zawiera wyższe stężenie kompozycji zapachowej, dlatego jest wybierany przez osoby, którym zależy na intensywnym, wyrazistym zapachu.