Moda na jesień. Miejski szyk w nowoczesnym wydaniu

STYL W MIEJSKIM WYDANIU

Imitujące skórę elementy nie muszą oznaczać looku od stóp do głów w rockowym klimacie. W najnowszej kolekcji bonprix najlepiej działają na zasadzie kontrastu. Spódnicę o mocniejszej fakturze można zestawić z prostym T-shirtem lub miękkim kardiganem, a szerokie spodnie połączyć z minimalistyczną górą i klasycznymi mokasynami. Zderzenie różnych materiałów sprawia, że całość wygląda nowocześnie, a przy tym pozostaje łatwa do noszenia na co dzień. Na chłodniejsze dni dobrym wyborem będzie także dłuższy płaszcz – narzucony na prostą bazę od razu nada całości wyrazistości.

DENIM OD GÓRY DO DOŁU

Total denim wraca w dopracowanej, miejskiej odsłonie. Jeansowa koszula lub kurtka zestawiona z szerokimi spodniami tworzy gotowy look, który nie potrzebuje wielu dodatków. Warto bawić się odcieniami denimu – łączyć jaśniejszą górę z ciemniejszym dołem albo postawić na zbliżone tony, budując spójną sylwetkę. Eleganckim przełamaniem mogą być buty na obcasie, niewielka torebka lub biżuteria, dzięki którym jeansowy zestaw zyskuje bardziej szykowny wymiar.

BORDO I BRĄZ ZAMIAST KLASYCZNEJ CZERNI

Choć czerń pozostaje fundamentem miejskiej garderoby, w tym sezonie warto zrobić miejsce dla głębokiego bordo i ciepłych odcieni brązu. Bordowy kardigan, botki czy spódnica z imitacji skóry świetnie współgrają z czernią i denimem, a jednocześnie subtelnie ożywiają całość. Z kolei karmelowe dzianiny równoważą mocniejsze faktury i wprowadzają do codziennych zestawów więcej lekkości.

Autor: bonprix/ Materiały prasowe

Autor: bonprix/ Materiały prasowe