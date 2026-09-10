Kosmetyczka dla prawdziwej jesieniary, czyli jak wygląda jesienna symfonia dla zmysłów

W tym sezonie podobny nastrój przenika również do świata beauty. Aksamitne wykończenia, głębokie odcienie śliwki i barwy ziemi, a także kompozycje zapachowe rozgrzane nutami przypraw, drewna i ciemnych owoców nadają ton tegorocznej jesieni. Sezonowe podejście do piękna nie polega już wyłącznie na zmianie rutyny pielęgnacyjnej czy palety kolorystycznej. Chodzi o atmosferę, którą można zobaczyć i poczuć na własnej skórze.

Aksamit na skórze

Jesień zachęca, by sięgać po konsystencje, których aż chce się dotknąć. Bogate kremy, maślane formuły do pielęgnacji ciała i makijaż, który pozostawia skórę miękką i naturalnie wyglądającą. W tym sezonie na pierwszy plan wysuwają się komfort oraz aksamitne wykończenie.

Gładki efekt nie musi oznaczać całkowicie matowej skóry. Danessa Myricks Beauty Yummy Skin Blurring Balm Powder łączy właściwości balsamu i pudru, pomagając optycznie wygładzić cerę oraz kontrolować niepożądane błyszczenie, a jednocześnie zachować jej naturalny połysk. Rezultatem jest dopracowane wykończenie bez efektu nadmiernego przypudrowania.

W pielęgnacji ciała prym wiodą bogatsze konsystencje. Soap & Glory Vanilla Body Butter ma gęstą, maślaną formułę, która idealnie wpisuje się w klimat sezonu. Waniliowy zapach dodaje pielęgnacji kolejnego zmysłowego wymiaru, zamieniając codzienny krok w mały, jesienny rytuał.

Autor: Notino/ Materiały prasowe

Jesień od pierwszego spojrzenia

Jesienna paleta kolorów potrafi być jednocześnie wyrazista i elegancka. W tym roku śliwka, odcienie jagodowe, khaki, brąz i beżowe tony spotykają się z delikatnym połyskiem oraz metalicznymi akcentami. Razem tworzą paletę pełną głębokich barw, która mimo swojej intensywności nie przytłacza.

Soczyste odcienie dojrzałych owoców jagodowych pojawiają się na ustach. Urban Decay Lip Toy Tinted Lip Oil w odcieniu Jam Sesh łączy połysk z efektem barwiącym i nasyconym kolorem, który doskonale wpisuje się w trendy tego sezonu. To nowoczesna alternatywa dla klasycznej jesiennej pomadki – zapewnia wyrazisty kolor, ale zamiast ciężkiego, matowego wykończenia stawia na blask i lekkość.

W tym sezonie śliwka nie ogranicza się wyłącznie do ust. Gucci Beauty Glow Blush w odcieniu 05 Soft Plum przenosi ją na policzki w delikatniejszym, bardziej wyrafinowanym wydaniu. Jego hybrydowa konsystencja, zmieniająca się z kremowej w pudrową, pozwala łatwo stopniować intensywność koloru i pozostawia na skórze subtelny, perłowy blask.

Bardziej ziemistą odsłonę jesiennej palety kolorystycznej przejmuje makijaż oczu. Anastasia Beverly Hills Embers Mini Eye Shadow Palette łączy brązy, khaki i ciepłe, metaliczne odcienie, umożliwiając stworzenie zarówno dyskretnego makijażu dziennego, jak i bardziej wyrazistego

wieczorowego looku. Sama nazwa Embers, czyli „żar”, doskonale oddaje charakter tego kosmetyku.

A ponieważ jesień to nie tylko stonowane barwy, nie może zabraknąć również rozświetlenia. MAC Cosmetics Glow Play Bouncy Highlighter w odcieniu Cloudburst łączy jasny brąz ze złocistymi refleksami, nadając cerze delikatny, ciepły blask. To właśnie taki detal może odmienić cały jesienny makijaż.

Autor: Notino/ Materiały prasowe

Autor: Notino/ Materiały prasowe

Przyprawy w powietrzu

Wraz z nadejściem jesieni zmieniają się również nasze wybory zapachowe. Świeże kompozycje ustępują miejsca cieplejszym nutom przypraw, drewna, skóry i ciemnych owoców, a słodycz zyskuje mniej oczywiste oblicze. Kardamon, szafran, wanilia i oud układają się warstwami niczym elementy jesiennej garderoby – każda nuta wnosi do zapachu coś nowego i wyjątkowego.

Słodki zapach nie musi kojarzyć się z deserem. Burberry Goddess Amber Vanilla Eau de Parfum Intense rozwija charakterystyczną dla linii Goddess waniliową nutę w bogatszym i cieplejszym kierunku. Lawendę uzupełniają akord syropu klonowego, nuty waniliowe i ambra. Zapach zachowuje swoją słodycz, a jednocześnie nabiera głębszego, bardziej wyrafinowanego charakteru.

ZADIG&VOLTAIRE THIS IS HER! RED HOT odkrywa mroczniejszą stronę sezonu. Soczysta jeżyna spotyka się w nim z jaśminem i nieoczywistym akordem czerwonej skóry. Skórzana nuta przełamuje owocową słodycz, nadając kompozycji bardziej zdecydowany charakter oraz zmysłowy, lekko prowokacyjny twist.

Zapach nie musi pozostawać wyłącznie na skórze. Balmain Hair Couture Cardamom 1974 otula nim również włosy, otwierając kompozycję nutami czarnego pieprzu, kardamonu i cytryny. Następnie stopniowo ujawniają się róża, wanilia, czarna porzeczka i drewno cedrowe. To nieoczywisty sposób na wzbogacenie codziennego rytuału beauty o kolejny zapachowy dodatek.

Na koniec – przyprawy w najbardziej intensywnym wydaniu. Initio Parfums Privés Oud for Greatness łączy szafran i gałkę muszkatołową z lawendą, paczulą oraz wyrazistym oudem. Ta ciemna, drzewno-przyprawowa kompozycja udowadnia, że jesienny zapach nie musi opierać się na słodyczy. Czasem wystarczą intensywność, kontrast i kilka perfekcyjnie dobranych nut.

Autor: Notino/ Materiały prasowe