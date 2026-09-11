AZS nie kończy się na skórze. W Światowy Dzień AZS Avène oddaje głos pacjentom i ich bliskim

W Polsce z atopowym zapaleniem skóry zmaga się szacunkowo 15–20% dzieci i około 2–8% dorosłych. Choć AZS kojarzone jest przede wszystkim ze zmianami skórnymi, choroba może wpływać również na komfort psychiczny, pewność siebie i jakość życia.

U dzieci widoczne zmiany na skórze, świąd czy ból mogą utrudniać udział w aktywnościach sportowych, tanecznych czy artystycznych. Obawa przed reakcją otoczenia może z kolei prowadzić do wycofania i rezygnacji z części codziennych aktywności.

Kiedy z AZS żyje cała rodzina

Doświadczenie choroby dziecka staje się również częścią codzienności jego rodziców. To oni obserwują nasilenie objawów, dbają o regularną pielęgnację, szukają odpowiedniego wsparcia i próbują sprawić, aby AZS w jak najmniejszym stopniu ograniczało życie dziecka.

Wie o tym Iwona Kuźnik, mama Andrzeja, laureata 10. edycji Programu „Polski Pacjent w Avène”. Jej rodzina ma doświadczenie zarówno wieloletniego funkcjonowania z AZS, jak i trzytygodniowego pobytu w Centrum Hydroterapii Avène we Francji.

Andrzej zmaga się z atopowym zapaleniem skóry od urodzenia. W codziennych wyzwaniach wspierają go rodzice, którzy starają się odciągać jego uwagę od choroby poprzez organizację czasu wolnego. Codzienność z dwiema diagnozami - AZS oraz spektrum autyzmu – wiąże się z wieloma ograniczeniami, a stres i zmęczenie dodatkowo nasilają świąd skóry. Prawidłowe funkcjonowanie wymaga stałej rutyny, regularnego smarowania ciała, szybkich kąpieli oraz leczenia biologicznego, co pozwala na przespaną noc i regenerację skóry.

Historia tegorocznego zwycięzcy pokazuje, jak kluczowa w codziennym życiu z atopowym zapaleniem skóry jest konsekwentna pielęgnacja oraz wsparcie bliskich.

– Kiedyś myślałam, że AZS to „tylko” czerwone plamy, które wymagają stosowania emolientów. Kiedy jednak atopowe zapalenie skóry dotknęło naszego syna, zrozumiałam, jak bardzo się myliłam. Pobyty w szpitalu, nieprzespane noce, zakrwawione ubrania i pościel, płacz oraz bezsilność, która towarzyszy nam jako rodzicom – to stało się codziennością życia z atopią. Zabiegi w Centrum Hydroterapii Avène przyniosły ukojenie dla skóry Andrzeja – komentuje Pani Iwona.

Jej doświadczenie pokazuje, że wsparcie dziecka z AZS nie dotyczy wyłącznie pielęgnacji skóry. Ważne pozostają również cierpliwość, zrozumienie oraz umożliwienie dziecku uczestniczenia w codziennym życiu na podobnych zasadach jak jego rówieśnicy.

AZS nie kończy się wraz z dzieciństwem

Atopowe zapalenie skóry może towarzyszyć pacjentom również w dorosłym życiu. Właśnie dlatego w jubileuszowej, 10. edycji Programu „Polski Pacjent w Avène” po raz pierwszy umożliwiono udział nie tylko dzieciom, ale również osobom dorosłym. Wprowadzono drugą pulę nagród, dzięki której także dorosły pacjent z AZS może odbyć trzytygodniową kurację w Centrum Hydroterapii Avène.

Rozszerzenie Programu o dorosłych zwraca uwagę na istotny aspekt AZS: potrzeby pacjenta zmieniają się wraz z wiekiem, ale sama choroba i związane z nią wyzwania nie zawsze znikają po osiągnięciu pełnoletności.

10 lat wsparcia pacjentów z AZS

Program „Polski Pacjent w Avène” jest realizowany od 10 lat. Przez lata umożliwiał dzieciom z atopowym zapaleniem skóry odbycie trzytygodniowego pobytu w Centrum Hydroterapii Avène we Francji. W 2026 roku po raz pierwszy jego formułę rozszerzono także o dorosłych pacjentów.

“Od początku Programu spotykamy dzieci i rodziny, dla których AZS jest częścią codzienności. Po 10 latach jeszcze wyraźniej widzimy, jak różne mogą być te doświadczenia. Dlatego zależy nam, aby mówić nie tylko o samej chorobie i pielęgnacji skóry, ale także o potrzebach osób, które z AZS żyją na różnych etapach życia” – mówi Izabella Lesieur, Marketing Director Eau Thermale Avène.

Codzienna pielęgnacja ważnym elementem opieki nad skórą z AZS

Podstawą leczenia atopowego zapalenia skóry są zalecenia dermatologa. Ważnym elementem codziennej opieki pozostaje również właściwa pielęgnacja, która może pomagać łagodzić podrażnienia, ograniczać uczucie ściągnięcia i świądu oraz wspierać odbudowę bariery ochronnej skóry.

Gama XERACALM A.D Eau Thermale Avène została opracowana z myślą o potrzebach skóry ze skłonnością do atopii u niemowląt, dzieci i dorosłych. Produkty wspierają barierę ochronną skóry oraz pomagają zmniejszać uczucie swędzenia.

Balsam uzupełniający lipidy XERACALM A.D został opracowany z myślą o suchej skórze ze skłonnością do atopii u niemowląt, dzieci i dorosłych. Jego formuła zapewnia natychmiastowe ukojenie, pomaga ograniczać świąd i wspiera zapobieganie nawrotom objawów związanych z przesuszeniem skóry, a jednocześnie wzmacnia jej barierę ochronną. Produkt zawiera m.in. I-MODULIA®+, kompleks lipidowy LIPID:B2 oraz Wodę termalną Avène, a jego skuteczność została potwierdzona w badaniach klinicznych.