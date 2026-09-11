Kurtki na jesień – od klasyki po wyraziste fasony

Klasyczna czerń i głębokie odcienie brązu tworzą bazę jesiennej palety OCHNIK. Towarzyszą im nasycone bordo i oliwkowa zieleń, a także jaśniejsze beże, camel i kremowe tony. Dzięki temu kolorystyka kolekcji pozostaje typowo jesienna, ale nie ogranicza się do oczywistych, ciemnych barw.

Ponadczasowy materiał – naturalna skóra i miękki zamsz

Wśród jesiennych propozycji OCHNIK na pierwszy plan wysuwają się skórzane kurtki. W damskiej kolekcji pojawiają się modele o prostej, ponadczasowej formie, z klasycznymi kołnierzami i zapięciami na guziki. Fasony nawiązują do estetyki retro, która ponownie zaznacza swoją obecność w jesiennych trendach. W kolekcji znalazły się również modele wykonane z miękkiego zamszu w głębokim odcieniu brązu. Ich lekko pudełkowa forma i prosty krój łączą inspiracje klasycznym wzornictwem z nowoczesnym podejściem do projektowania.

Modne pikowania i kwiatowe wzory

Na nadchodzący sezon OCHNIK proponuje również kurtki pikowane, będące idealną odpowiedzią na zmienną jesienną pogodę. Proste fasony, wysokie stójki i praktyczne kieszenie łączą komfort noszenia z dopracowaną estetyką, a materiały o subtelnej strukturze dodają całości elegancji. W kolekcji nie brakuje również propozycji dla tych, którzy szukają czegoś mniej oczywistego. Dwustronna kurtka z liliowym wzorem pozwala zmieniać charakter stylizacji w zależności od okazji, a modele o krótkiej, oversize’owej formie zachęcają do tworzenia bardziej nonszalanckich stylizacji.

Wyraziste kolory i dopracowane detale

Bazę jesiennej palety OCHNIK tworzą głębokie odcienie brązu i klasyczna czerń. Towarzyszą im nasycone bordo i oliwkowa zieleń, a także jaśniejsze beże, camel i kremowe tony. Dzięki temu kolorystyka kolekcji pozostaje typowo jesienna, ale nie ogranicza się do oczywistych, ciemnych barw. Równie ważną rolę odgrywają dopracowane detale. Tkaniny o strukturze jodełki, kontrastowe futrzane wykończenia, duże kieszenie z patkami i ozdobne guziki pokazują, że jesienne okrycia mogą wykraczać poza klasyczne, dobrze znane schematy.

Autor: Ochnik/ Materiały prasowe

Autor: Ochnik/ Materiały prasowe