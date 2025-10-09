Jesienna pielęgnacja. Co powinno znaleźć się w Twoje kosmetyczce?

Podobnie jak zmieniamy letnią garderobę, by dopasować się do nowego sezonu, warto sięgnąć po pielęgnacyjne formuły, które otulą skórę bogactwem składników aktywnych, zapewniając jej komfort i młodzieńczy wygląd. Oto kompleksowa, czteroetapowa pielęgnacja od marki EISENBERG, która zadba o cerę oraz okolice oczu. Poznaj minimalistyczny, a zarazem wysoce efektywny rytuał, stworzony z myślą o skórze potrzebującej regeneracji, odżywienia i wsparcia w walce z oznakami starzenia.

KOMPLEKS DLA SKÓRY

EISENBERG ANTI-AGE COMPLEX to luksusowy kompleks zapobiegający starzeniu się skóry, łączący mikrokapsułki z olejami roślinnymi i witaminą E, które rewitalizują, odżywiają i tonizują cerę. Jego lekka, żelowa tekstura nawilża, odświeża i ujędrnia, pozostawiając skórę aksamitnie gładką i promienną. Serce formuły stanowi Trio-Molecular® – połączenie enzymów regenerujących, cytokin stymulujących odnowę komórkową i biostymulin dotleniających oraz ujędrniających skórę. Regularne stosowanie rano i/lub wieczorem wspiera walkę z oznakami starzenia, przywracając cerze młodzieńczy wygląd, zdrowy blask i komfort.

SPRAWDŹ: EISENBERG ANTI-AGE COMPLEX, 419 zł/50 ml/sephora.pl

KOMFORT ANTI-AGE

EISENBERG ANTI-AGE TREATMENT to luksusowa pielęgnacja skóry dojrzałej, która ujędrnia i odżywia, jednocześnie działając przeciwzmarszczkowo. Lekka, jedwabista tekstura wspaniale rozpuszcza się na skórze, a zawarte w niej składniki – retinol w mikrokapsułkach, oleje z ogórecznika i pestek winogron, witaminy E i C, peptydy sojowe oraz krasnorosty – wspierają regenerację, neutralizują wolne rodniki, chronią płaszcz hydrolipidowy i eliminują toksyny. Formuła Trio-Molecular®, pozwala na regenerację i ujędrnienie skóry. Regularne stosowanie rano i/lub wieczorem zapewnia cerze natychmiastowe elastyczność i młodzieńczy blask.

SPRAWDŹ: EISENBERG ANTI-AGE TREATMENT, 795 zł/50 ml/sephora.pl

NIEZBĘDNA OCHRONA

EISENEBRG THE IDEAL PROTECTION to codzienna, wielowymiarowa ochrona przeciwstarzeniowa o potrójnym działaniu – chroni skórę przed promieniowaniem UV, niebieskim światłem oraz zanieczyszczeniami środowiskowymi. Luksusowa, kremowa emulsja tworzy na skórze tarczę, która neutralizuje wolne rodniki, wspiera barierę hydrolipidową i pozwala zachować naturalny blask oraz młody wygląd. Formuła Trio-Molecular® wspiera regenerację, stymulację i dotlenienie skóry. Lekka, niekomedogenna konsystencja doskonale sprawdza się jako baza pod makijaż, a regularne stosowanie rano zapewnia ochronę, wygładzenie, odżywienie i promienny wygląd skóry przez cały dzień.

SPRAWDŹ: EISENBERG THE IDEAL PROTECTION, 605 zł/50 ml/sephora.pl

DLA OKOLIC OKA

EISENBERG MASQUE ULTRALIFT OR to luksusowa maseczka do pielęgnacji delikatnej skóry wokół oczu, łącząca działanie przeciwzmarszczkowe, liftingujące, regenerujące i nawilżające. Jej innowacyjna, żelowo-kremowa formuła łączy złoto, ultraliftingujące peptydy, kwas hialuronowy oraz Formułę Trio-Molecular®, które wspólnie stymulują produkcję kolagenu, odbudowują włókna skóry, odżywiają i dotleniają okolice oczu. Już po pierwszym użyciu drobne linie i zmarszczki są wygładzone, a kontur oka wygląda młodziej i promienniej. Produkt zapewnia intensywne nawilżenie, poprawia jędrność i daje natychmiastowy efekt rozświetlenia.

SPRAWDŹ: EISENBERG MASQUE ULTRALIFT OR, 619 zł/30 ml/sephora.pl