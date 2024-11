Jesienna pielęgnacja dla Twojej skóry

Świat beauty cały czas się zmienia i idzie do przodu. Dzisiaj, coraz więcej konsumentów stawia na edukację i sprawdzanie składów kosmetyków. Również producenci idą z tym nurtem i coraz więcej mówią, o procentowych zawartościach składników aktywnych w ich produktach. Odchodzi się od cudownych preparatów na wszystko, na rzecz świadomej nauki klienta. Właściwa pielęgnacja skóry to rytuał, którego absolutnie nie powinniśmy pomijać. Dzięki niej utrzymamy naszą cerę w dobrej kondycji, zapobiegniemy pierwszym oznakom starzenia, a i makijaż będzie wyglądał o wiele lepiej. Jesień i zima to doskonały czas na domowe rytuały, które będą zbawienne nie tylko dla naszej skóry, ale również i ciała. Postaw na symfonię zapachów, rozpal świecie i daj się ponieść magii domowego SPA.

Zdrowa i nawilżona cera to podstawa tegorocznego make-upu. Instagram podbija tzw. glass skin, czyli efekt skóry gładkiej jak tafla. Jest to koreański trend, którego sekretem jest odpowiednia pielęgnacja, przede wszystkim właściwy demakijaż (z zastosowaniem olejków), oczyszczanie (przy użyciu szczoteczki do twarzy), tonizacja, peeling oraz dokładnie nawilżenie skóry. Nie bój się korzystać ze zbawiennych właściwości olejków, stosuj peeling, najlepiej enzymatyczny i regularnie nawilżaj swoją twarz. Wbrew pozorom, również skóra tłusta potrzebuje odpowiedniego nawilżenia. Pamiętaj o kilku podstawowych krokach pielęgnacji i nigdy ich nie pomijaj. Są to:

demakijaż,

oczyszczenie twarzy - pianką bądź żelem do mycia twarzy,

tonik,

serum,

krem plus krem pod oczy.

FOREO LUNA 4 PLUS

Urządzenie LUNA 4 PLUS używa pulsacji T-Sonic™ i miękkich, silikonowych wypustek do usuwania ukrytych głęboko w porach nieczystości. Udowodniono klinicznie, że usuwa 99% brudu, sebum i pozostałości makijażu oraz jest 35 razy bardziej higieniczna niż nylonowe włosie. Bliskie podczerwieni światło LED cofa oznaki starzenia skóry, takie jak przebarwienia od słońca i matowość, oraz zwiększa produkcję kolagenu i elastyny, przywracając skórze młodzieńczą jędrność oraz elastyczność. 86% użytkowników zgłasza bardziej elastyczną, a 98% bardziej promienną skórę. Mikroprądy naturalnie ożywiają i ujędrniają skórę, jednocześnie wygładzając drobne linie. 90% użytkowników zgłasza młodszą i zdrowszą skórę. Zabiegi z instrukcjami w aplikacji skupiają się na różnych problematycznych obszarach twarzy i szyi.

FOREO BEAR 2

Z BEAR™ 2 go nie ma potrzeby stosowania botoksu! To botoks sam w sobie!"Wersja idealna do podróżowania - BEAR™ 2 go, wygładza, ujędrnia i liftinguje cerę w dowolnym miejscu. Kompaktowy i lekki, udowodniono klinicznie, że znacząco zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek i poprawia jędrność skóry w ciągu zaledwie jednego tygodnia. BEAR™ 2, to nowa, ulepszona wersja bestsellerowego MISIA, który od premiery 2 lata temu zaskarbił już sobie grono wiernych wielbicieli. Dlaczego? Bo jest to bezpieczna, bezbolesna i nieinwazyjna alternatywa dla chirurgii plastycznej. BEAR™ 2 po raz pierwszy został wyposażony aż w 4 rodzaje rewolucyjnego mikroprądu. To przełomowa nowość, niedostępna w żadnym innym urządzeniu. Dzięki niej użytkownik sam może wybrać mikroprądy i dopasować je do potrzeb swojej skóry.Do wyboru mamy aż 4 typy mikroprądu.

FOREO FAQ™

FOREO FAQ™ 202, flagowy produkt w kolekcji szwajcarskiej marki, stanowi idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą przenieść swoją rutynę pielęgnacji skóry na wyższy poziom. Wykorzystując kliniczną terapię światłem LED, FAQ™ 202 używa ośmiu różnych długości fal świetlnych LED (czerwonej, niebieskiej, zielonej, pomarańczowej, fioletowej, cyjanowej, żółtej) - każda celująca w inny problem skóry. Oraz światła NIR, aby skutecznie walczyć z oznakami starzenia i innymi potrzebami cery w ramach wgranych zabiegów. Maska emituje 1000 impulsów LED na sekundę za pomocą 600 punktów świetlnych.