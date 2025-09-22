Jesienna pielęgnacja nawilżająca: jak przygotować skórę na chłodniejsze dni

Dlaczego jesienne nawilżanie jest tak ważne?

Po intensywnym letnim słońcu, wietrze i często klimatyzowanych pomieszczeniach, nasza skóra może być przesuszona i podrażniona. Jesienią dochodzą do tego niższe temperatury i mniejsza wilgotność powietrza, co może prowadzić do dalszej utraty wody z naskórka. Objawia się to uczuciem ściągnięcia, szorstkością, a nawet łuszczeniem się skóry. Dlatego kluczowe jest skupienie się na intensywnym nawilżaniu, które pomoże odbudować barierę hydrolipidową skóry i zapewni jej komfort oraz zdrowy wygląd.

Krok po kroku: jesienna rutyna nawilżająca

1. Delikatne oczyszczanie

Latem często używaliśmy silniejszych produktów oczyszczających, aby usunąć nadmiar sebum i filtry przeciwsłoneczne. Jesienią warto przestawić się na łagodniejsze formuły, które nie będą dodatkowo naruszać bariery ochronnej skóry. Wybierajmy kremowe żele myjące, olejki do demakijażu lub mleczka oczyszczające. Unikajmy gorącej wody, która może wysuszać skórę – letnia temperatura będzie bardziej odpowiednia.

2. Tonizowanie – przywrócenie pH skóry

Tonik to ważny krok w pielęgnacji, który pomaga przywrócić naturalne pH skóry po oczyszczaniu i przygotowuje ją na lepsze wchłanianie kolejnych produktów. Jesienią warto wybierać toniki o działaniu nawilżającym lub kojącym, bez alkoholu w składzie. Hydrolaty roślinne (np. różany, lawendowy) będą doskonałym wyborem.

3. Serum – skoncentrowana dawka nawilżenia

Serum to produkt o wysokim stężeniu składników aktywnych, które skutecznie penetrują głębsze warstwy skóry. Jesienią warto sięgnąć po serum z kwasem hialuronowym – humektantem, który wiąże wodę w naskórku, zapewniając intensywne nawilżenie i wygładzenie. Dobrym wyborem będą również serum z ceramidami, które wzmacniają barierę ochronną skóry.

4. Krem nawilżający – podstawa jesiennej pielęgnacji

Krem nawilżający to kluczowy element jesiennej rutyny pielęgnacyjnej. Wybierajmy bogatsze formuły niż te stosowane latem. Szukajmy składników takich jak masło shea, oleje roślinne (np. jojoba, arganowy), gliceryna czy mocznik. Krem powinien tworzyć na skórze warstwę okluzyjną, która zapobiega utracie wody i chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Pamiętajmy o stosowaniu kremu zarówno na dzień (może być lżejszy), jak i na noc (bogatszy).

5. Pielęgnacja okolic oczu – delikatna skóra potrzebuje uwagi

Skóra wokół oczu jest cieńsza i bardziej podatna na przesuszenie niż reszta twarzy. Dlatego wymaga specjalnej pielęgnacji. Stosujmy bogate kremy pod oczy o działaniu nawilżającym i odżywczym. Możemy również sięgać po maski hydrożelowe pod oczy dla dodatkowego zastrzyku nawilżenia.

6. Maseczki nawilżające – dodatkowa dawka odżywienia

Raz lub dwa razy w tygodniu warto sięgnąć po maseczkę nawilżającą. Mogą to być maseczki kremowe, w płachcie lub glinkowe (pod warunkiem że zawierają składniki nawilżające). Składniki takie jak miód, aloes czy algi doskonale nawilżą i ukoją skórę.

7. Pielęgnacja ust – zapomnij o spierzchniętych wargach

Usta również są narażone na przesuszenie jesienią. Regularnie stosujmy balsamy do ust z masłem shea, woskiem pszczelim lub olejkami roślinnymi. Możemy również wykonywać delikatny peeling ust raz na jakiś czas, aby pozbyć się suchych skórek i poprawić wchłanianie balsamu.

8. Nawilżanie dłoni i ciała – kompleksowa pielęgnacja

Nie zapominajmy o nawilżaniu skóry dłoni i całego ciała! Po każdej kąpieli lub myciu rąk aplikujmy bogaty balsam lub masło do ciała oraz krem do rąk. Warto wybierać produkty zawierające mocznik lub glicerynę dla lepszego efektu nawilżenia.

Do jesienno-zimowej pielęgnacji polecamy kosmetyki Holika Holika z ceramidami w roli głównej. Linia CeraBarrier zapewnia wzmocnienie płaszcza hydrolipidowego dla utrzymania nawilżenia i odżywienia skóry.

Holika Holika CeraBarrier Moisture Active Toner

Nawilżający toner z ceramidami

Dostarcza skórze wyjątkowego nawilżenia, jednocześnie stanowiąc doskonałą bazę dla rutyny pielęgnacyjnej. Wzbogacony składnikami pielęgnacyjnymi, takimi jak alantoina i masło shea, dodatkowo odżywia i łagodzi skórę.

i Autor: Holika Holika/ Materiały prasowe

Holika Holika CeraBarrier Moisture Active Emulsion

Nawilżająca emulsja do twarzy z ceramidami

Emulsja do codziennej pielęgnacji skóry, która skutecznie wzmacnia naturalną barierę hydrolipidową. Doskonale sprawdza się jako podstawa codziennej pielęgnacji, zapewniając skórze odpowiednie nawilżenie i przygotowanie do kolejnych etapów pielęgnacji. Zawiera skwalan, który jest kluczowym składnikiem cementu międzykomórkowego, wspierającym ważny element płaszcza hydrolipidowego skóry.

i Autor: Holika Holika/ Materiały prasowe

Holika Holika CeraBarrier Moisture Active Cream in Serum

Skoncentrowane nawilżające serum w kremie z ceramidami

Krem o lekkiej konsystencji serum do codziennej pielęgnacji skóry twarzy. Zawiera olej z nasion Meadfoam, który utrzymuje właściwy poziom nawilżenia w skórze. Cechuje go także szybka wchłanialność w skórę. Olej jojoba nawilża i odżywia skórę, sprawiając, że staje się gładka i miękka w dotyku. Dzięki zastosowaniu procesu podwójnej enkapsulacji składniki aktywne przenikają do głębszych warstw skóry.

i Autor: Holika Holika/ Materiały prasowe

Holika Holika CeraBarrier Moisture Active Cream

Bogaty krem z ceramidami odbudowujący BHL

Gęsty krem do codziennej pielęgnacji skóry twarzy. Zawiera naturalne oleje roślinne, takie jak olej ze słodkich migdałów i olej jojoba, które intensywnie nawilżają i odżywiają skórę, pozostawiając ją miękką i gładką w dotyku. Alantoina pomaga w łagodzeniu podrażnień i suchości skóry.