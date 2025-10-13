Jesienna pielęgnacja z Pixi – czas na zmianę rytuałów i dodanie skórze zdrowego blasku

Pierwszy krok – złuszczanie i tonizacja

Od czego zacząć? Delikatne złuszczanie pomaga usunąć martwe komórki naskórka, wygładza powierzchnię skóry i sprawia, że lepiej chłonie kolejne produkty pielęgnacyjne. W codziennej rutynie warto sięgać po łagodne, ale skuteczne toniki lub pilingi o działaniu złuszczającym. Kultowy Pixi Glow Tonic, od którego 26 lat temu rozpoczęła się historia marki, zawiera 5% kwasu glikolowego, aloes i żeń-szeń. Wygładza, rozświetla i przywraca skórze świeżość. Świetnie sprawdzi się też Antioxidant Tonic, który łączy zalety toniku, esencji i nawilżacza. Zawarty w nim niacynamid rozświetla cerę, probiotyki przywracają równowagę, a ekstrakty z super owoców intensywnie ją odżywiają.

i Autor: PIXI/ Materiały prasowe

Nawilżenie i odżywienie – klucz do jesiennego komfortu

Wraz ze zmianą sezonu skóra zaczyna domagać się nawilżenia. Na dzień warto sięgnąć po lekką mgiełkę Hydrating Milky Mist z kwasem hialuronowym. Ekstrakt z owsa i prowitamina B5 zapewniają szybki zastrzyk nawodnienia i komfortu. Miłośniczki olejków pokochają +Rose Essence Oil – trójfazową formułę, łączącą świeżość esencji z odżywczą mocą olejku do twarzy. Róża, olej jojoba i ceramidy zapewniają promienną, wypoczętą cerę. Na noc sięgnij po bogaty Rose Oil Blend. Jeśli potrzebujesz intensywnego odżywienia, Rose Ceramide Cream z ceramidami i olejkiem różanym zapewni głębokie nawilżenie i promienny wygląd. Odpowiednie nawilżenie da nie tylko poczucie komfortu, ale pomoże też przygotować cerę na jesienne przesilenie, kiedy przyjdzie pora na włączenie ogrzewania oraz długie jesienne wieczory w domu.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe PIXI

Warstwowość i aktywne składniki – nowy rytm w pielęgnacji

Jesienna pielęgnacja to nie tylko zmiana kosmetyków – to zmiana podejścia i spojrzenie na pielęgnację z nowej perspektywy. Regularna rutyna pielęgnacyjna – oczyszczanie, tonizacja, serum, olejek (opcjonalnie, jeśli skóra tego potrzebuje), krem, mgiełka i ochrona SPF 50 – pozwala zadbać o skórę kompleksowo. Kluczem są składniki aktywne – skuteczne i ukierunkowane na konkretne potrzeby – połączone z łagodzącymi ekstraktami roślinnymi, które wspólnie zapewniają idealną równowagę. Jesienna pielęgnacja może być także źródłem przyjemności – dzięki produktom i rytuałom, które działają nie tylko na skórę, dając poczucie ukojenia i komfortu.

Z Pixi – niezależnie od tego, czy wybierzesz kultowe klasyki czy innowacyjne nowości – jesienne przejście w pielęgnacji jest nie tylko skuteczne i łagodne, ale też… wyjątkowo przyjemne, przynosząc spektakularne efekty. „Każdy produkt, który tworzę, ma swoje źródło w tym, czego sama potrzebowałam – jako mama, makijażystka i kobieta, która pragnie promiennego wyglądu, choć nie zawsze mam na to czas. Właśnie na tym polega filozofia Pixi: pomagamy czuć się dobrze we własnej skórze – dzięki kilku prostym, skutecznym krokom” – powiedziała Petra Strand, założycielka Pixi i kreatorka produktów.

i Autor: Pixi/ Materiały prasowe