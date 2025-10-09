Jesienne bestsellery beauty! Otul się ciepłymi zapachami i bogatymi formułami

Do ochrony i pielęgnacji skóry wypróbuj lekki krem Lancôme UV Expert Supra Screen Invisible SPF 50+, który nie tylko zapewnia wysoką ochronę UVA/UVB, ale także pomaga wygładzić drobne zmarszczki i zredukować przebarwienia. Do włosów, Kérastase Nutritive 8H Magic Night Serum o rewitalizującej mocy działa przez noc, aby rano włosy były miękkie, mocne i pełne blasku.

Dla miłośników zapachów mamy Chloé Signature Le Parfum – intensywniejszą interpretację kultowego kwiatowego klasyka. Delikatna róża, która rozsławiła markę nadal pozostaje w gamie zapachowej, ale zostały tu też dodane kwiat pomarańczy, wanilia i tonka, które zapewniają bardziej zmysłowe i długotrwałe doznania. Ponadczasowa elegancja z nowoczesnym akcentem – gwarantowany hit na tegorocznych listach życzeń.

A żeby dopełnić look, postaw na mocno napigmentowany błyszczyk Estée Lauder Pure Color Melt-On Glosstick, który zapewnia intensywny kolor, olśniewający blask i nawilżenie w jednym kroku – idealne połączenie piękna i komfortu.

i Autor: Notino/ Materiały prasowe

Modne nowości makijażowe

Black Friday to idealny czas do wypróbowania produktów, które podbijają branżę beauty. Niezależnie od tego, czy chodzi o odważne akcenty, czy codzienne niezbędniki, tegoroczne nowości w makijażu obiecują zarówno piękno, jak i eleganckie, wielofunkcyjne rozwiązania.

Korektor IT Cosmetics Do It All Concealer kryje niedoskonałości i rozświetla skórę, jednocześnie ją pielęgnując dzięki multiwitaminowej mieszance niacynamidu, kwasu hialuronowego oraz witamin B5 i E – utrzymując świeżą cerę przez cały dzień. Dzięki nowej formule, wielofunkcyjny sztyft NARS The Multiple działa jako róż, szminka i cień do powiek w jednym. Idealny wybór dla tych, którzy cenią wszechstronność i minimalizm. Aby nadać skórze naturalnie zdrowy odcień, sięgnij po bronzer Gucci Poudre de Beauté Éclat Soleil, który dodatkowo zakrywa niedoskonałości i wyrównuje koloryt cery. Jego aksamitne wykończenie wprawi Cię w zachwyt!

Brwi będą precyzyjne dzięki pisakowi Benefit Mighty Fine Brow Pen, wyposażonemu w ultracienką końcówkę, pozwalającą na idealne wyrysowanie włosków. A jako ostatni, połyskujący akcent, kremowy sztyft rozświetlający L’Oréal Paris x Mugler zapewnia ultranowoczesne, lustrzane wykończenie, które podkreśla kości policzkowe, ale doskonale sprawdzi się również na powiekach czy dekolcie.

i Autor: NARS/ Materiały prasowe

Gwiazdy Black Friday? Kwas hialuronowy, kolagen i inne

Obecnie klienci szukają czegoś więcej niż tylko kosmetyków – oczekują rezultatów. Dlatego produkty opracowane przez naukowców w oparciu o składniki aktywne należą do największych faworytów Black Friday.

Ulepszone serum La Roche-Posay Hyalu B5 Suractivated Serum nawilża i wypełnia drobne zmarszczki, łącząc czysty kwas hialuronowy z witaminą B5, aby naprawić barierę skórną i przywrócić jej elastyczność. Do intensywnej pielęgnacji użyj kremu na noc Lancaster Golden Lift Night Cream z retinolem i retinalem – dwoma silnymi formami witaminy A. Wspiera on nocną odnowę komórkową, zapewniając jędrniejszą i gładszą skórę już następnego poranka.

Aby uzyskać widoczny efekt wypełnienia, wypróbuj Medicube Collagen Glow Booster Serum, które dzięki aktywnemu kolagenowi zwiększa elastyczność zapewniając zdrową i promienną cerę. A dla natychmiastowego odświeżenia wypróbuj maskę Rexaline 3D Hydra Shock Mask. Zapewnia ona szybkie nawilżenie kwasem hialuronowym, wypełniając i ożywiając nawet suchą lub zmęczoną skórę w zaledwie kilka minut.

i Autor: Notino/ Materiały prasowe

Zapach jako strzał w 10

Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia, a Black Friday to idealny czas na zakup perfum – zarówno na prezenty, jak i dla siebie. Zapachy pozostają jedną z najpopularniejszych kategorii prezentów, a w Notino niezmiennie należą do najlepiej sprzedających się produktów podczas Black Friday. W tym roku zwróć uwagę zarówno na odświeżone klasyki, jak i niszowe propozycje, które zaskakują oryginalnością.

Perfumy Prada Paradoxe Radical Essence celebrują zmysłową kobiecość nutami neroli, pistacji i drzewa sandałowego. Dla miłośników efektownych kontrastów dostępny jest unisex Novellista Spiced Blossom, łączący świeże cytrusowe nuty z pikantnym czarnym pieprzem, ciepłym cynamonem, cedrem i tonką. Woda perfumowana Gucci Flora Gorgeous Gardenia Eau de Parfum Intense emanuje optymizmem – to intensywniejsza wersja uwielbianej Gardenii, stworzona na bazie gardenii, mandarynki i drzewa sandałowego. A chcąc znaleźć coś naprawdę oryginalnego, sięgnij po Atelier Cologne Oolang Monochrome, inspirowane herbatą oolong – kompozycję wplatającą paczulę, herbatę oolong i drzewo cedrowe w świeżą, a jednocześnie wyrafinowaną harmonię.

Co znajdziemy w trendach poza pielęgnacją skóry?

Black Friday to nie tylko pielęgnacja skóry i zapachy. Klienci coraz częściej sięgają po produkty, które każdego dnia przynoszą radość – od pielęgnacji włosów i ciała po stylowe akcesoria lifestylowe.

Maska Milk_Shake Integrity Strength Intensive Treatment to idealny dodatek do Twojej pielęgnacji włosów. Przywraca siłę, miękkość i elastyczność zniszczonym włosom, a naturalne składniki zapewnią gładkość, ułatwiając rozczesywanie i stylizację. Każde użycie sprawia, że włosy są jedwabiste, zdrowe i pełne witalności. Z kolei balsam Sol de Janeiro Body Badalada, zapewnia skórze 24-godzinne nawilżenie i miękkość dzięki połączeniu 7 rodzajów kwasu hialuronowego i brazylijskiej trzciny cukrowej. Lekki i szybko wchłaniający się, nieklejący, otula kultowym zapachem pistacji, migdałów, wanilii i słonego karmelu.

Na koniec proponujemy coś spoza kategorii beauty – kubek Stanley Quencher H2.O Flowstate Tumbler, który pomaga utrzymać nawodnienie organizmu w dobrym stylu. Dzięki dużej pojemności i praktycznej słomce stał się obowiązkowym akcesorium uwielbianym przez miliony na całym świecie.

i Autor: Notino/ Materiały prasowe