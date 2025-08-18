Jesienne trendy w makijażu: powrót do krycia, burgundu i wyrazistego oka

Cera pod kontrolą: mocniejsze krycie i perfekcyjny kamuflaż

Po lecie, kiedy często stawialiśmy na naturalny look z delikatnie wyrównanym kolorytem skóry, jesień przynosi powrót do bardziej kryjących podkładów. Nie chodzi tu o efekt maski, ale o uzyskanie jednolitej, nieskazitelnej cery, która stanowi idealną bazę dla reszty makijażu. Formuły długotrwałe i odporne na zmienne warunki pogodowe są teraz na wagę złota.

W parze z mocniejszym kryciem idą korektory o wysokim pigmencie. Jesienią chętniej sięgamy po te produkty, aby zamaskować wszelkie niedoskonałości, przebarwienia czy cienie pod oczami. Perfekcyjnie ujednolicona cera to klucz do eleganckiego jesiennego looku.

Lancôme Teint Idole Ultra Wear

Wykorzystujący zaawansowaną technologię Airwear Technology™ Teint Idole Ultra Wear jest tak lekki, że dosłownie go nie czujesz. Przepuszcza powietrze, gwarantując naturalnie matowe wykończenie i pełne krycie przez całą dobę. Unowocześniona formuła Teint Idole Ultra Wear została wzbogacona w 81% w serum pielęgnacyjne oraz tarczę ochronną z filtrem SPF 35. Jest odporna na pot, a w jej składzie znalazły się kwas hialuronowy, wyciąg z moringa, witamina E oraz probiotyki, składniki trwale nawilżające oraz zabezpieczające skórę dzięki efektowi anti-pollution effect.

i Autor: materiał prasowy/ Materiały prasowe Lancôme

Paleta jesieni na powiekach: burgund i brązy w roli głównej

Jesień to bez wątpienia czas ciepłych, nasyconych barw. W makijażu oczu królować będą głębokie burgundy, które dodają spojrzeniu tajemniczości i elegancji. Możemy je nosić zarówno w formie jednolitego cienia na całej powiece, jak i w bardziej złożonych smoky eye.

Nie zapominamy także o klasycznych brązach. Od ciepłych karmelowych odcieni po chłodne taupe – brązy są niezwykle uniwersalne i pasują do każdego typu urody. Świetnie sprawdzają się zarówno w dziennych, jak i wieczorowych makijażach. Możemy łączyć różne odcienie brązu, tworząc subtelne przejścia i definiując kształt oka.

Paleta cieni do powiek Yves Saint Laurent Couture Mini Clutch

Przekonaj się, jak łatwo wyrzeźbić oczy, aby podkreślić ich naturalne piękno! Wyraź swój styl dzięki palecie cieni do powiek Yves Saint Laurent Couture Mini Clutch, która zawiera 4 mocno napigmentowane i doskonale dobrane odcienie inspirowane modą. Jego luksusowe kolory są idealne na każdą okazję w dzień i w nocy, a z pewnością docenisz jego kompaktowy format z lusterkiem i dwoma aplikatorami.

i Autor: materiały prasowe YSL

Wyraziste spojrzenie: przydymione oko i graficzna kreska

Jesienne wieczory to idealna okazja, by zaszaleć z makijażem oczu. Jednym z najgorętszych trendów jest klasyczne smoky eye, ale w jesiennej odsłonie – z wykorzystaniem wspomnianych burgundów i brązów. Rozblendowane cienie tworzą efekt głębi i zmysłowości spojrzenia.

Alternatywą dla przydymionego oka jest mocna kreska na powiece. Tej jesieni możemy eksperymentować z różnymi grubościami i kształtami kresek – od klasycznej jaskółki po bardziej graficzne i awangardowe formy. Czarny eyeliner to ponadczasowa elegancja, ale warto również wypróbować ciemnobrązowe lub burgundowe kredki i linery dla bardziej miękkiego efektu.

SEPHORA COLLECTION Intense Ink Liner - Intensywny, matowy eyeliner w płynie

Eyeliner Intense Ink SEPHORA COLLECTION o konsystencji żelowego tuszu łatwo rozprowadza się na powiekach i tworzy matowe wykończenie. Mocno napigmentowana formuła zapewnia intensywny, optymalnie kryjący efekt już po jednym pociągnięciu.

Aplikator z gąbki został specjalnie opracowany, aby umożliwiać rysowanie perfekcyjnych kresek, od cienkich aż po najgrubsze. Bardzo cienka, giętka końcówka zapewnia pełną kontrolę podczas aplikacji, dzięki czemu każdy może z łatwością stworzyć piękny makijaż oczu.