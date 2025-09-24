Jesienne zapachy: otul się aromatami sezonu zmian

Dlaczego warto sięgnąć po jesienne perfumy?
Letnie, lekkie i cytrusowe aromaty ustępują miejsca cięższym, bardziej złożonym nutom. Jesienią szukamy zapachów, które dodadzą nam ciepła w chłodniejsze dni, podkreślą naszą elegancję i wprowadzą w przytulny nastrój. Jesienne perfumy często charakteryzują się bogactwem przypraw, drzewnych akordów, słodkich żywic oraz owocowych i kwiatowych nut o bardziej intensywnym charakterze.
Jakie nuty królują jesienią?
- Przyprawy: Cynamon, goździk, kardamon, imbir – dodają kompozycjom ciepła, pikantności i orientalnego charakteru. Idealnie komponują się z chłodniejszym powietrzem.
- Drzewa: Cedr, sandałowiec, paczula, wetyweria – wprowadzają do zapachu głębię, elegancję i ziemisty akcent. Są trwałe i otulające.
- Żywice: Bursztyn, benzoes, mirra – nadają perfumom słodyczy, balsamicznego ciepła i zmysłowości. Często stanowią bazę jesiennych kompozycji.
- Owoce: Figa, śliwka, jabłko – w jesiennych perfumach te owoce są często dojrzałe, słodkie i lekko likierowe, dodając kompozycji bogactwa.
- Kwiaty: Róża (o głębokim aromacie), jaśmin (bardziej intensywny niż latem), ylang-ylang – wprowadzają nutę elegancji i kobiecości, ale w bardziej wyrafinowanej odsłonie niż letnie kwiatowe bukiety.
- Skóra i tytoń: Te odważne nuty dodają perfumom charakteru, męskości (choć coraz częściej pojawiają się również w damskich kompozycjach) i pewnej dekadencji.
Perfumy – zapachy stworzone na jesień i zimę
Kilian Paris – Angels’ Share on the Rocks
Kompozycja gourmand, otwierająca się świeżym akordem gorzkiej pomarańczy i nutami cytrusów. Elegancki, chłodny i orzeźwiający, zamknięty w kryształowym flakonie.
Kilian Paris – Rolling In Love
Otulający „biały” zapach pełen mlecznych i kwiatowych nut, wyrażający intensywne uczucie miłości. Wyjątkowa, emocjonalna kompozycja na długie zimowe wieczory.
Kilian Paris – Sacred Wood
Hołd dla ciepła sandałowca – głęboki, drzewny aromat z nutą żywicy, idealny do otulających jesienno-zimowych stylizacji.
Kilian Paris – Straight To Heaven
Ikoniczny zapach pełen kontrastów – zmysłowy rum, paczula i wanilia. Elegancki i tajemniczy, idealny na wieczory w chłodniejszych miesiącach.