Jesienno-zimowy niezbędnik od swederm: Hudsalva nawilża, regeneruje i koi. Kultowa maść w trzech odsłonach

Hudsalva stanowi idealne rozwiązanie pielęgnacyjne na okres jesienno-zimowy, kiedy skóra jest narażona na ekstremalne obciążenia. Niskie temperatury, mroźny wiatr czy suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach gwałtownie osłabiają naturalną barierę hydrolipidową naskórka, prowadząc do jego przesuszenia, szorstkości, a nawet pęknięć. Bogata, gęsta formuła Hudsalvy działa jak opatrunek.

HUDSALVA Z WITAMINĄ E

Jej siła tkwi w wysokiej zawartości witaminy E, nazywanej witaminą młodości, która jest silnym antyoksydantem. Działa ona jak tarcza ochronna, neutralizując wolne rodniki, które przyczyniają się do starzenia skóry. Maść zawiera także glicerynę, alantoinę, bisabolol i masło shea, dzięki czemu natychmiastowo koi, przyspiesza regenerację i przywraca właściwy poziom nawilżenia.

Niezwykle wszechstronna - doskonale sprawdza się w codziennej pielęgnacji dłoni, ust, stóp, łokci oraz każdego obszaru wymagającego głębokiego odżywienia i zmiękczenia. Pozostawia skórę jedwabiście gładką. Uwielbiana przez influencerki, od lat obecna w polskich domach.

HUDSALVA SENSITIVE

Emolientowo-nawilżająca formuła dla osób ze skórą wrażliwą. Jest to kompozycja o zredukowanym do minimum potencjale drażniącym, pozbawiona barwników i substancji zapachowych.

Dzięki starannie wyselekcjonowanym składnikom aktywnym (alantoina, bisabolol i ponad 20% gliceryny pochodzenia roślinnego), natychmiastowo minimalizuje zaczerwienienia czy podrażnienia. Odpowiednia dla całej rodziny, jej bezpieczeństwo potwierdza Pozytywna Opinia Instytutu Matki i Dziecka.

HUDSALVA PANTHENOL

Najnowszym uzupełnieniem linii jest maść Hudsalva Panthenol 200 ml, opracowana z myślą o skórze bardzo suchej, skłonnej do atopii i wymagającej intensywnej regeneracji. Większa pojemność doskonale sprawdzi się u osób wymagających nawilżenia całego ciała.

Zawiera 5% pantenolu, bisabolol pozyskiwany z rumianku, alantoinę i glicerynę pochodzenia roślinnego. Wysoka koncentracja emolientów i humektantów działa jak kojący opatrunek.

Perłowa formuła skutecznie redukuje świąd, łagodzi stany zapalne oraz intensywnie nawilża, przywracając skórze zdrowy i odżywiony wygląd. Nie zawiera substancji zapachowych ani barwników. Stosowana regularnie wzmacnia naturalną barierę ochronną,