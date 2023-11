Jesienny makijaż, czyli jaki?

Makijaż twarzy ma „tę” moc. Z jednej strony pozwala podkreślić to, co w nas najpiękniejsze, z drugiej ukryć to, na co zwracać uwagi nie chcemy. A że najlepszej jakości kosmetyki łączą właściwości upiększające z pielęgnacyjnymi, wiele z nas nie wyobraża sobie dnia bez ulubionego podkładu czy sticku do konturowania. Poznajcie nowości, a już bestsellery!, włoskiej marki KIKO Milano.

Instamoisture Glow Foundation

To nawilżający podkład w płynie o świetlistym wykończeniu o formule wzbogaconej kwasem hialuronowym i 30% wody z jabłek z recyklingu. Ma lekką konsystencję, dzięki czemu doskonale stapia się ze skórą, pozostawiając ją gładką i aksamitną. Zawarte w nim perły odbijają światło, nadając cerze intensywny blask. Zapewnia łatwe do modulowania, średnie krycie, a przeznaczony jest głównie do skóry normalnej i suchej.

i Autor: Materiały prasowe KIKO MILANO

Radiance Boost Primer & Conceales Duo

To primer i korektor pod oczy 2 w 1, który pozwala podkreślić spojrzenie jednym prostym gestem. Primer, wzbogacony o ekstrakt z rumianku, ma bezbarwną, kremową i odżywczą konsystencję. Doskonale przygotowuje skórę do makijażu i jest łatwy w użyciu dzięki praktycznemu aplikatorowi z gąbeczką. Natomiast korektor pod oczy, również z gąbeczkową końcówką, ma delikatną i aksamitną konsystencję o satynowym wykończeniu. Zapewnia krycie od średniego po mocne.

Sculpting Touch Creamy Stick Contour

To kremowy sztyft do konturowania twarzy, który zapewnia matowe wykończenie. Jego formuła została wzbogacona o olej z nasion orzecha afrykańskiego i wyciąg z pistacji o właściwościach zmiękczających. Ma delikatną konsystencję, dzięki czemu łatwo się rozciera, gwarantując precyzyjną aplikację. Zapewnia natychmiastowy efekt i umożliwia modelowanie twarzy przy użyciu światłocieni. Teraz w dwóch nowych odcieniach: Ebony i Coffee.

Irresistible Total Look Face Powder Palette

To paleta produktów do twarzy, która pozwala na kompletny makijaż przy użyciu jednego kosmetyku. Zawiera trzy różne produkty: bronzer, róż oraz rozświetlacz o dwóch odmiennych wykończeniach: matowym i metalicznym. Ich mocno napigmentowane tekstury są jedwabiście miękkie i łatwe do rozcierania, a aplikacja nie wymaga wprawy. Wbudowane w paletę lusterko sprawia, że jest ona wygodna i praktyczna, idealna, gdy makijaż wymaga poprawek w ciągu dnia.

