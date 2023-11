Wszystko, co musisz wiedzieć o retinolu

Retinol to pochodna witaminy A, która od lat niezmiennie króluje w pielęgnacji skóry. Świetnie sprawdza się zarówno w redukcji zmian zapalnych i trądziku, jak i w kuracjach anti-aging. Dzięki wpływie na wytwarzanie włókien kolagenowych retinol zwiększa elastyczności i jędrności skóry. Bierze on także udział w podziałach i różnicowaniu się komórek, stymulując proces odnowy skóry i przyspieszając gojenie się ran. Dodatkowo, jako silny antyoksydant chroni komórki przed działaniem wolnych rodników.

Zobacz także: Ogromne święto wyprzedaży w CCC. Bez tych butów zimą nie wychodź z domu. W promocji CCC za 160 zł

WSKAZANIA DO STOSOWANIA RETINOLU:

skóra z oznakami starzenia się (utrata jędrności/zmarszczki),

niedoskonałości skóry i zaskórniki,

stany zapalne i trądzik,

przebarwienia i blizny potrądzikowe.

Stosując retinol możesz spodziewać się skutków ubocznych – suchości, łuszczenia się i zaczerwieniania. Są to objawy, które mogą się pojawić w okresie tzw. retynizacji, kiedy skóra przyzwyczają się do działania retinolu. Jeśli jednak będziesz pamiętać o kilku pielęgnacyjnych wskazówkach z łatwością ich unikniesz!

Jak wprowadzić retinol do pielęgnacji, aby uniknąć przesuszenia i podrażnień?

Zanim sięgniesz po kosmetyki z retinolem zadbaj o regenerację i wzmocnienie płaszcza ochronnego skóry!

Wprowadzaj stopniowo retinol do pielęgnacji. Wysokie stężenie substancji aktywnej w formule nie zawsze oznacza lepsze rezultaty! Retinol to składnik, który działa nawet przy niższych stężeniach. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z retinolem - zacznij od niższych stężeń i stosuj go co 4-5 dni, aby zbudować tolerancję na niego. Potem możesz zwiększyć częstotliwość stosowania.

Stosuj retinol w pielęgnacji wieczornej. Używaj retinolu w pielęgnacji wieczornej. Nakładaj go na czystą, ale suchą skórę - po umyciu twarzy odczekaj 15-20 minut, aby zmniejszyć ryzyko podrażnień.

FACEBOOM - Stymulujące serum do twarzy na pierwsze zmarszczki z 0,15% retinolem

Idealny kandydat z którym rozpoczniesz przygodę z retinolem (zawiera retinol w stężeniu 0,15%). Zawarty w nim skwalan wzmacnia barierę hydrolipidową i minimalizują ryzyko powstawania podrażnień, a wąkrota azjatycka wzmacnia działanie ujędrniające i przyczynia się do wygładzenia i redukcji zmarszczek.

i Autor: Materiały prasowe FaceBoom

Zadbaj o nawilżenie i odbudowę płaszcza hydrolipidowego

Efektem ubocznym kuracji retinolem może być złuszczanie się naskórka i uczucie zwiększonej suchości oraz podrażnienia, dlatego zadbaj o wzmożone nawilżenie oraz przywrócą skórze balans. Wybieraj delikatne formuły, które koją pragnienie skóry i redukują jej nadreaktywność.

Silnie nawilżające serum do twarzy Skin Dopamine, FaceBoom

Zawarty w nim kompleks betainy, prebiotyków i peptydów natychmiast gasi pragnienie dogłębnie nawilżając i łagodzi podrażniania oraz wygładza skórę. Wegańska formuła serum stymuluje proces regeneracji i wspomaga odbudowę bariery hydrolipidowej naskórka oraz dba o zachowanie równowagi mikrobiomu.

i Autor: Materiały prasowe FaceBoom

Nie łącz retinolu z kwasami lub innymi retinoidami

Podczas jednej aplikacji nie nakładaj retinolu łącznie z kwasami, innymi retinoidami czy witaminą C. Może to doprowadzić do wystąpienia większych podrażnień skórnych. Kosmetyki z witaminą C możesz stosować w dniach, kiedy robisz sobie przerwę od retinolu lub na dzień.

Restrykcyjnie dbaj o ochronę przed UV

Przed wyjściem z domu pamiętaj o ochronie przed promieniowaniem UV. Wybierając krem ochronny zwróć uwagę na oznakowania na etykiecie – wybierz formułę, która ochrania zarówno przed promieniowaniem UVB, jak i UVA.

Silnie nawilżający krem do twarzy SPF 50/PA++++ SKIN DOPAMINE, FaceBoom

Zawarte w kremie 4 kwasy hialuronowe, D-Pantenol i aloes to silna dawka nawilżenia i ukojenia dla skóry. Jego lekka formuła nie obciąża skóry, a zawarte w niej filtry przeciwsłoneczne zapewniają wysoką ochronę przed promieniowaniem UVB i UVA, dzięki czemu świetnie się sprawdza w dziennej pielęgnacji przy kuracji retinolem.

i Autor: Materiały prasowe FaceBoom