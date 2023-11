Ogromne święto wyprzedaży w CCC. Bez tych butów zimą nie wychodź z domu. W promocji CCC za 160 zł

Dzień Singla 2023 w CCC. Ogromne wyprzedaże na pokładzie

Dzień Singla nazywany też Dniem Podwójnej Jedenastki to chińskie święto promocji. Już od dłuższego czasu obchodzone jest również w Europie i wiele rodzimych sklepów ogłasza promocje na Dzień Singla. To swego rodzaju rozgrzewka przed Black Friday, które będziemy obchodzić po koniec listopada. Z okazji Dnia Singla swoje promocje przygotowała sieć CCC. Robiąc zakupy w dniach 10-12 listopada za kwotę wyższą niż 249 zł możesz zgarnąć dodatkowy rabat w wysokości 25 proc. Wystarczy, że w odpowiednią rubryczkę wpiszesz kod rabatowy "SINGLE".

Genialnie kozaki damskie za 160 zł. Ten model sprawdzi się zimą

Wśród produktów objętych przecenami znajdziesz szeroki wybór obuwia na zimę. Naszą uwagę przykuły przepięknie kozaki damskie Clary Barson, które kosztuję jedynie 159,99 zł. To tradycyjny model typu oficerki. Kozaki damskie z CCC posiadają wysoką cholewką wykonaną z lśniącego tworzywa. Tego rodzaju kozaki to aboslutna podstawa mody. Zimą sprawdzą się one praktycznie do każdego rodzaju stylizacji. Efektownie prezentują się na nogach i nigdy nie wyjdą z mody.

i Autor: Materiały prasowe CCC

