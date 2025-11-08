Jesienny makijaż do zadań specjalnych! Postaw na gładką skórę, bez widocznych niedoskonałości

Dobry podkład na jesień powinien mieć bogatszą, bardziej odżywczą konsystencję niż ten, którego używamy latem. Zmienne temperatury, wiatr oraz ogrzewane pomieszczenia sprawiają, że skóra szybciej traci wilgoć. Dlatego warto wybierać formuły zawierające składniki nawilżające, takie jak kwas hialuronowy, witamina E czy naturalne olejki roślinne. Dzięki nim cera będzie miękka, gładka i promienna, mimo że za oknem coraz mniej słońca.

Kolejnym ważnym aspektem jest trwałość. Jesienią często przemieszczamy się między ciepłym wnętrzem a chłodnym powietrzem na zewnątrz, dlatego makijaż musi być odporny na zmiany temperatur i wilgotności. Warto wybierać podkłady, które dobrze stapiają się ze skórą i nie rolują w ciągu dnia. Dobrze, jeśli są odporne na ścieranie i pot, ale jednocześnie nie tworzą efektu maski. Naturalne wykończenie to klucz do eleganckiego i świeżego wyglądu.

Wybierając podkład kryjący, należy dopasować go do typu cery. Osoby z cerą suchą powinny szukać formuł kremowych i nawilżających, które nie podkreślą suchych skórek. Cera tłusta lub mieszana lepiej reaguje na podkłady matujące lub półmatowe, które pomogą kontrolować błyszczenie się skóry. Warto także zwrócić uwagę na skład – obecność substancji pielęgnujących, antyoksydantów czy filtrów SPF jest ogromnym atutem.

Nowa ulepszona formuła kultowego podkładu od Charlotte Tilbury

Airbrush Flawless Foundation – lekki podkład zapewniający pełne krycie

Ten ultralekki podkład o pełnym kryciu utrzymuje się nawet do 24 godzin i daje efekt „drugiej skóry” dzięki wyjątkowemu wygładzeniu oraz delikatnemu rozmyciu makijażu.

Innowacyjna formuła 7 w 1 AIRBRUSH SKIN MIRACLE, stworzona przez Charlotte, wykorzystuje technologię Biomimetic Second-Skin Tech™, Powder Blur AirTech™ i ekstrakt Phytoyouth Essence™ Time Machine, aby z każdą aplikacją skóra wyglądała gładsza, bardziej jędrna i młodziej!

ZALETY:

Nieskazitelna, wygładzona cera i mniej widoczne pory

Niezawodna trwałość: odporność na ścieranie, pot i wilgoć

Skóra wygląda na bardziej nawilżoną i miękką w dotyku

Zmarszczki wydają się zredukowane, a koloryt – wyrównany

Klinicznie potwierdzone działanie: poprawa kondycji skóry przy regularnym stosowaniu

Kontrola połysku nawet przez 24 godziny

Dostępny w 44 rozświetlonych, matowych odcieniach

Niekomedogenny – nie zatyka porów

i Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe

