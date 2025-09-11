Jesienny makijaż w stylu espresso: ciepło i elegancja na chłodniejsze dni

Cera muśnięta słońcem w odcieniu latte

Podstawą makijażu w stylu espresso jest nieskazitelna, ale nieprzesadzona cera. Zamiast ciężkich podkładów, wybierz lekkie formuły rozświetlające lub kremowe fluidy, które wyrównają koloryt skóry, nie maskując jej naturalnego blasku. Pamiętaj o odpowiednim nawilżeniu - jesienne powietrze bywa suche, dlatego dobrze przygotowana skóra to klucz do trwałego i promiennego makijażu.

Konturowanie w tym wydaniu jest delikatne i ma na celu subtelne podkreślenie rysów twarzy. Wybierz bronzer o ciepłym, brązowym odcieniu bez pomarańczowych tonów – idealnie sprawdzi się produkt przypominający kolor mlecznej czekolady. Aplikuj go pod kości policzkowe, wzdłuż linii włosów i na boki nosa, aby nadać twarzy trójwymiarowości. Delikatny róż w odcieniu brzoskwini lub przygaszonego różu doda świeżości i zdrowego wyglądu.

Oczy niczym filiżanka gorącego espresso

To właśnie makijaż oczu gra tu główną rolę. Paleta cieni powinna zawierać różne odcienie brązu - od jasnego beżu przez karmelowy brąz aż po głęboki, gorzki czekoladowy brąz. Możesz postawić na matowe wykończenie dla eleganckiego, stonowanego looku lub dodać odrobinę połysku za pomocą cieni satynowych lub metalicznych w odcieniach złota lub miedzi.

Zacznij od nałożenia jasnego, beżowego cienia na całą powiekę jako bazę. Następnie w załamaniu powieki rozprowadź cień o ton ciemniejszy, aby nadać oku głębi. Użyj najciemniejszego brązu w zewnętrznym kąciku oka i wzdłuż dolnej linii rzęs, aby stworzyć subtelny efekt przydymienia. Dla bardziej wyrazistego efektu możesz narysować cienką kreskę brązowym eyelinerem wzdłuż górnej linii rzęs i delikatnie ją rozetrzeć.

Nie zapomnij o tuszu do rzęs! Wybierz ten, który wydłuży i pogrubi rzęsy, ale jednocześnie pozostawi je naturalnie rozdzielone. Kilka warstw czarnego lub ciemnobrązowego tuszu doda spojrzeniu intensywności.

Usta w odcieniu świeżo zaparzonej kawy

Makijaż ust w stylu espresso to kwintesencja jesiennej elegancji. Królują tu pomadki w odcieniach ciepłych brązów, nude z domieszką beżu i subtelne bordo. Możesz wybrać zarówno matowe, jak i kremowe wykończenie - ważne, aby kolor był głęboki i nasycony.

Aby usta wyglądały na pełniejsze, możesz obrysować je konturówką w odcieniu zbliżonym do pomadki lub o ton ciemniejszym. Następnie precyzyjnie nałóż pomadkę. Jeśli wolisz bardziej subtelny efekt, możesz użyć jedynie nawilżającego balsamu do ust w brązowym odcieniu lub delikatnie wklepać pomadkę palcem, aby uzyskać efekt "rozmytych" ust.

CATRICE ESPRESSO YOURSELF - Jesień, serwowana w odcieniach

Bogata, ciepła oraz wyrafinowana - nowa limitowana edycja ESPRESSO YOURSELF nadaje oczom i ustom odcienie inspirowane espresso. Delikatne brązy, głębia smokey i elegancja, która idealnie pasuje do jesiennego nastroju w modzie.

Wyróżniają się: Eyeshadow Quattro z czterema idealnie dopasowanymi odcieniami, od delikatnego taupe po głęboką mokkę. Aksamitne tekstury łatwo się rozcierają - dla codziennego podkreślenia lub podniesienia dramatyzmu.

Dopełnieniem makijażu są błyszczące pomadki High Shine Gloss Lipsticks w trzech atrakcyjnych odcieniach. Błyszczące, nieklejące się, odżywcze - z delikatnym zapachem karmelu i espresso, który dodaje nutę luksusu. Niewymagająca wysiłku elegancja i uniwersalność - ESPRESSO YOURSELF to piękno tego sezonu.

