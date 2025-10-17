Jesienny pielęgnacyjny mood

Jesień to czas, gdy skóra i zmysły domagają się otulenia. Wiatr, chłód i sezon grzewczy sprawiają, że skóra szybciej traci nawilżenie, staje się szorstka, napięta i bardziej wymagająca. To idealny moment, by zwolnić i stworzyć w domowym zaciszu własny, zmysłowy rytuał pielęgnacyjny – pełen ciepła, otulających zapachów i bogatych, odżywczych konsystencji. Zacznij od delikatnego, ale skutecznego złuszczania – aby przywrócić skórze gładkość i przygotować ją na kolejne kroki pielęgnacji. Następnie sięgnij po intensywnie regenerujące formuły: otulające olejki czy jedwabiste balsamy, które zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagającej skóry. Nie zapomnij także o włosach – przesuszonych od ciepła suszarki i zmian temperatur. Odżywcze olejki i maski wprowadzą je w stan ukojenia, przywracając blask, miękkość i elastyczność. Pozwól sobie na chwilę wytchnienia. Rozpal świecę, zanurz się w ciepłej kąpieli, wdychaj otulające nuty białych kwiatów, miodu, wanilii i drzewa sandałowego. Zatrzymaj się. Te sensoryczne rytuały ukoją ciało i umysł, a jesień stanie się nie tylko piękniejsza, ale i bardziej zmysłowa – po prostu przyjemna.

MIÓD DLA SKÓRY

Miód nie tylko rozpieszcza kubki smakowe, ale też skórę. Ten skarb ze świata pszczół ma silne właściwości regenerujące i kojące. Jest bogaty w cukry, przeciwutleniające flawonoidy, witaminy C, B2, B6, aminokwasy, sole mineralne i mikroelementy. Nie narusza bariery hydrolipidowej skóry. Odżywczy peeling do ciała Nuxe Rêve de Miel® delikatnie złuszcza, oczyszcza i odżywia skórę oraz tworzy na niej delikatny płaszcz ochronny. Oprócz miodu zawiera trzy olejki roślinne (olejek słonecznikowy, arganowy, z ogórecznika) i Masło Shea bogate w niezbędne kwasy tłuszczowe, odżywiają i zmiękczają skórę. Podczas masażu na mokrej skórze peeling przekształca się w mleczny balsam. Miodowo-kwiatowe nuty mimozy i wanilii, kryją obietnicę soczystej uczty, której nie można się oprzeć… jednym słowem- przyjemność dla wszystkich zmysłów.

NUXE RÊVE DE MIEL® Odżywczy peeling do ciała , 107 zł/175 ml

NIEZAWODNY OLEJEK

Kultowy olejek Huile Prodigieuse® (twarz, ciało, włosy) sprawdzi się o każdej porze roku. Idealny także na czas jesiennych rytuałów pielęgnacyjnych – koi, otula i wspiera skórę w regeneracji po lecie. Regularnie stosowany pomaga również zmniejszać widoczność rozstępów. A w nowej postaci roll-on możesz mieć go zawsze przy sobie. Aplikator-kulka precyzyjnie dociera do miejsc, które potrzebują nawilżenia i działa niezależnie od kąta nachylenia – zawsze perfekcyjnie. Formuła oparta na 98% składników pochodzenia naturalnego zawiera 7 szlachetnych olejów roślinnych (makadamia, migdał, orzech laskowy, kamelia, ogórecznik, argan, tsubaki), które intensywnie odżywiają, regenerują i nadają skórze aksamitną miękkość.

NUXE HUILE PRODIGIEUSE® Roll-On, 105 zł/60 ml

OTUL SKÓRĘ ZAPACHEM

Sensualność i sensoryczność pielęgnacji jest równie ważna, co skuteczność. Delikatne nuty zapachowe pozytywnie wpływają na nastrój i samopoczucie – a to niezwykle ważne, gdy pogoda nie zawsze nam sprzyja. NUXE Prodigieux® Perfumowane mleczko do ciała łączy zmysłowość balsamu pielęgnacyjnego z długotrwałym efektem nawilżającym. Jego formuła zawiera 91,2% składników pochodzenia naturalnego i została wzbogacona 6 szlachetnymi olejkami roślinnymi z: kamelii, arganu, słodkich migdałów, orzechów makadamia, orzechów laskowych i ogórecznika. Zachwycająca, zmysłowa i subtelnie opalizująca konsystencja balsamu błyskawicznie się wchłania, pozostawiając skórę promiennie piękną. Mleczko posiada uzależniający zapach suchego olejku Huile Prodigieuse® z niepowtarzalnymi, urzekającymi i słonecznymi nutami kwiatu pomarańczy, magnolii oraz wanilii.

NUXE PRODIGIEUX® Nawilżające mleczko do ciała, 74 zł/200 ml

C(I)AŁA W KWIATACH

Nie musisz czekać do wiosny, by znów cieszyć się zapachem ulubionych kwiatów. Zmysłowy żel pod prysznic Prodigieux® Floral automatycznie dodaje energii, pomagając pozytywnie zacząć dzień. Uwielbiana, bogata konsystencja i delikatna piana, które otaczają ciało lekką warstwą zapachu, natychmiastowo wprowadzają w dobry nastrój. Botaniczne pochodzenie bazy oczyszczającej (Kokos i Pszenica) w połączeniu ze słodkim olejkiem migdałowym i botaniczną gliceryną delikatnie oczyszcza skórę, pozostawiając ją jedwabistą i napiętą.

NUXE Prodigieux® Floral Żel pod prysznic, 47 zł/200 ml

RYTUAŁ DLA WŁOSÓW

Jesień bywa bezlitosna dla naszych włosów – osłabienie i zwiększone wypadanie, to częsty problem o tej porze roku. Zwłaszcza, że lato też nie sprzyjało ich dobrej kondycji – słońce, sól lub chlor podczas wakacyjnych kąpieli zrobiło swoje. Skutek? Suche, matowe, pozbawione blasku pasma. Dłuższe wieczory wykorzystaj na ich pielęgnację. NUXE HAIR PRODIGIEUX® Prewash Odżywka przed myciem zawiera sfermentowany olejek z różowej kamelii z olejkami rycynowym i jojoba o silnie odżywczych właściwościach. Jego formuła została stworzona do stosowania na suche włosy przed myciem szamponem – dzięki temu olejowa formuła lepiej się wchłania (woda i olej wzajemnie się odpychają: warstwa wody na mokrych włosach ma tendencję do spowalniania wchłaniania). Można ją również pozostawić na włosach na dłużej - od 10 do 30 minut, aby uzyskać intensywne działanie naprawcze. Ten innowacyjny krok silnie odżywia włosy, bez ich obciążenia.

NUXE HAIR PRODIGIEUX® Prewash Odżywka przed myciem, 112 zł/125 ml