Jesienny rytuał dla świeżego spojrzenia

Rytuał EISENBERG to odpowiedź na sezonowe wyzwania dla okolic oka. Opracowany z myślą o przywróceniu świeżości i blasku spojrzenia, łączy w sobie skuteczną pielęgnację z chwilą wyciszenia. Każdy etap rytuału – od serum po bogatą maskę pod oczy – działa jak delikatny reset dla skóry, przywracając jej gładkość, nawilżenie i promienność. Poznaj cztery wyjątkowe produkty od EISENBERG, których nie może zabraknąć w jesiennej pielęgnacji okolic oczu!

KROPLA ROBI RÓŻNICĘ

Ukierunkowane na cztery oznaki starzenia się okolic oczu, EISENBERG THE EYE SERUM to skoncentrowana formuła, która widocznie liftinguje, nawilża i redukuje oznaki zmęczenia. Dzięki połączeniu witamin, roślinnych ekstraktów i peptydów, serum działa kompleksowo – poprawia mikrokrążenie, zmniejsza cienie i obrzęki, wygładza kontur oka oraz wspiera jędrność skóry. Lekka żelowa konsystencja wchłania się natychmiast, pozostawiając uczucie świeżości i komfortu. Formuła Trio-Molecular® wspiera naturalną regenerację, a wyciągi z albizji, świetlika i zielonej herbaty zapewniają efekt wypoczętego, promiennego spojrzenia. To idealny pierwszy krok jesiennego rytuału, przywracający spojrzeniu blask i młodzieńczą energię.

SPRAWDŹ: EISENBERG THE EYE SERUM, 379 zł/15 ml/sephora.pl

ŚWIEŻE SPOJRZENIE

Lekki, odświeżający EISENBERG EYE CONTOUR GEL natychmiast przywraca spojrzeniu witalność. Żel skutecznie redukuje obrzęki i cienie pod oczami, zapewniając efekt wygładzenia i napięcia skóry. Dzięki synergii wody chabrowej, witaminy e, kwasu hialuronowego oraz olejów z kiełków pszenicy i ogórecznika, działa przeciwstarzeniowo, intensywnie nawilża i chroni delikatny kontur oka. Formuła Trio-Molecular® wspiera regenerację, dotlenienie i stymulację komórek, wzmacniając skuteczność pielęgnacji. Formuła produktu jest doskonała także pod makijaż – spojrzenie natychmiast staje się wypoczęte i promienne. To energetyzujący akcent jesiennego rytuału pielęgnacyjnego, który przywraca oczom naturalną świetlistość.

SPRAWDŹ: EISENBERG EYE CONTOUR GEL, 425 zł/30 ml/sephora.pl

INTENSYWNE NAWILŻENIE

EISENBERG EYE & LIP CONTOUR CREAM intensywnie nawilża, wygładza i chroni najdelikatniejsze partie twarzy – kontury oczu i usta. Połączenie olejku z pestek winogron i kwasu hialuronowego zapobiega oznakom starzenia, przywracając skórze witalność i elastyczność. Wyciągi z krasnorostów i czarnego bzu, wzbogacone o bisabolol, łagodzą podrażnienia, poprawiają mikrokrążenie i pozostawiają skórę gładką oraz wypoczętą. Formuła Trio-Molecular® wspiera regenerację, stymuluje i dotlenia skórę, wzmacniając naturalne mechanizmy ochronne. Dzięki swojej lekkiej konsystencji sprawdza się idealnie jako baza pod makijaż oka. Jest niezastąpionym element jesiennego rytuału.

SPRAWDŹ: EISENBERG EYE & LIP CONTOUR CREAM, 425 zł/30 ml/sephora.pl

BOGATA REGENERACJA

EISENBERG MASQUE ULTRALIFT OR to luksusowa żelowo-kremowa maseczka, stworzona z myślą o delikatnej skórze wokół oczu. Jej innowacyjna formuła łączy złoto, ultraliftingujące peptydy i kwas hialuronowy, działając przeciwzmarszczkowo, regenerująco i nawilżająco. Już po pierwszym użyciu kontur oka wygląda na wyraźnie młodszy, zmarszczki są wygładzone, a spojrzenie promienne i świeże. Formuła Trio-Molecular® wspiera regenerację, stymuluje i silnie dotlenia skórę, a synergiczne działanie składników aktywnych zapewnia widoczny efekt liftingu, poprawiając jędrność i napięcie skóry. To zwieńczenie jesiennego rytuału EISENBERG – luksusowy krok, który przywraca spojrzeniu blask, świeżość i młodzieńczą energię.

SPRAWDŹ: EISENBERG MASQUE ULTRALIFT OR, 619 zł/30 ml/sephora.pl