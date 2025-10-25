jestem redaktorką beauty i wybrałam top 5 najlepszych kalendarzy adwentowych z kosmetykami

Kalendarze adwentowe z kosmetykami to prawdziwa gratka dla każdej miłośniczki pielęgnacji i makijażu. Zamiast czekoladek, za małymi okienkami kryją się miniaturowe wersje ulubionych produktów, nowości od znanych marek, a czasem nawet pełnowymiarowe kosmetyki. To doskonała okazja, by przetestować różne produkty bez konieczności inwestowania w pełne opakowania i odkryć nowe perełki do swojej kosmetyczki.

Co możemy znaleźć w środku?

Zawartość kalendarzy adwentowych z kosmetykami jest niezwykle różnorodna. Możemy spodziewać się takich produktów jak:

Pielęgnacja twarzy: kremy, sera, maseczki, toniki, olejki do demakijażu.

Makijaż: pomadki, cienie do powiek, tusze do rzęs, eyelinery, róże do policzków.

Pielęgnacja ciała: balsamy, żele pod prysznic, peelingi, kremy do rąk.

Pielęgnacja włosów: szampony, odżywki, maski, olejki.

Akcesoria: pędzle do makijażu, gąbeczki, pilniczki.

Jak wybrać idealny kalendarz adwentowy?

Przed zakupem warto zastanowić się nad kilkoma kwestiami:

Ulubione marki: Jeśli masz swoje ulubione marki kosmetyczne, sprawdź czy oferują one swoje kalendarze adwentowe.

Rodzaj produktów: Zastanów się, czy bardziej interesuje Cię pielęgnacja, makijaż czy produkty do ciała i włosów. Niektóre kalendarze są bardziej skoncentrowane na konkretnej kategorii.

Budżet: Ceny kalendarzy adwentowych są bardzo różne. Ustal swój budżet i poszukaj opcji w tym przedziale cenowym.

Opinie innych: Przeczytaj recenzje innych osób, które zakupiły dany kalendarz w poprzednich latach. Dowiesz się dzięki temu więcej o jego zawartości i jakości produktów.

Efekt niespodzianki vs. świadomy wybór: Niektóre marki ujawniają zawartość swoich kalendarzy przed sprzedażą. Jeśli lubisz niespodzianki, wybierz te bez spoilerów. Jeśli wolisz wiedzieć co kupujesz, poszukaj tych z ujawnioną listą produktów.

Jestem redaktorką beauty i oto moje 5 top kalendarzy adwentowych z kosmetykami

CHARLOTTE TILBURY Charlotte's Beauty Treasure Chest - Kalendarz adwentowy

To wyjątkowe pudełko z 12 szufladkami i ozdobnymi uchwytami zawiera nagradzane, uniwersalne i podkreślające urodę skarby, które pozwolą Ci odkryć gwiazdę drzemiącą w Tobie. Zainspirowana ogromnym sukcesem kalendarza adwentowego Charlotte, wersja na 2025 rok jest idealnym prezentem dla wszystkich matek, miłośniczek i entuzjastek piękna. Zestaw zawierający 7 pełnowymiarowych produktów do pielęgnacji skóry i 5 pełnowymiarowych produktów do makijażu emanuje pewnością siebie gwiazdy dzięki charakterystycznemu nadrukowi Charlotte Constellations, który sprawi, że każdego dnia będziesz czuć się silniejsza i bardziej promienna.

i Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe

Kalendarz Adwentowy Zalando

W kalendarzu znajdziesz starannie dobrane bestsellery - od czterech kultowych produktów K-Beauty, po kosmetyki, które podbiły TikToka - wszystkie starannie wyselekcjonowane przez beauty ekspertów Zalando. Tegoroczna edycja obfituje w ulubione kosmetyki z najbardziej prestiżowych marek:

Dr. Jart+ - koreańska pielęgnacja w najlepszym wydaniu. Bestsellerowy Cicapair Tiger Grass Color Correcting Treatment koi podrażnioną skórę, wygładza ją i wyrównuje koloryt, stając się nieodłącznym elementem codziennej rutyny.

Color Wow - amerykańska marka profesjonalnych kosmetyków do włosów, z viralowym Money Mist Leave-in Conditioner Spray. Klinicznie udowodniono, że zmniejsza łamliwość włosów o 69% i puszenie o 82%.

Sol de Janeiro - kultowy Brazilian Bum Bum Cream zachwyca aksamitną konsystencją, formułą redukującą rozstępy i uzależniającym zapachem. W kalendarzu znalazła się także słynna mgiełka Cheirosa 59 Mist, w której wanilia i fiołek łączą się z delikatnym drzewem sandałowym.

W tym wyjątkowym zestawie znalazły się również kosmetyki intensywnie nawilżające i ujędrniające, które podniosą codzienną pielęgnację na wyższy poziom. Wśród nich m.in. Elemis Pro-Collagen Cleansing Balm, TirTir Milk Skin Toner, Klairs Midnight Blue Calming Cream czy Upcircle Eye Cream z kwasem hialuronowym i kofeiną.

i Autor: Zalando/ Materiały prasowe

BENEFIT COSMETICS Glam Cube - Kalendarz adwentowy

Gotowi na odblokowanie 24 dni pełnego świątecznego blasku? Świąteczny kalendarz adwentowy Glam Cube to kosmetyczna łamigłówka gotowa do rozwiązania w tym wyjątkowym sezonie. Każde drzwiczki odkrywają nową niespodziankę gotową, aby podkręcić Twój makijaż i pielęgnację. Od kultowych, pełnowymiarowych produktów po ulubione mini kosmetyki, każdy dzień przybliża Cię do najlepszych kosmetycznych zwycięstw. Tutaj nie ma złych ruchów, tylko zwycięski glam każdego dnia!

i Autor: Benefit/ Materiały prasowe

SEPHORA COLLECTION Kalendarz adwentowy - 24 niespodzianki

Tegoroczny kalendarz adwentowy SEPHORA COLLECTION powraca w nowej formie bez numerowanych okienek. Każdego dnia po prostu losujesz niespodziankę. Włóż rękę do pudełka i daj się ponieść świątecznej magii. Jedyny wyjątek? 24 grudnia. Na ten dzień przygotowaliśmy specjalny produkt w edycji limitowanej, który doda blasku Twoim najpiękniejszym świątecznym stylizacjom. Odkryj wyjątkowy zestaw, w skład którego wchodzą kosmetyki do makijażu, pielęgnacji i kąpieli oraz akcesoria – bogaty wybór atrakcyjnych produktów, w tym 12 pełnowymiarowych opakowaniach.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

RITUALS The Ritual of Advent - Kalendarz adwentowy

Odliczaj dni do Bożego Narodzenia z kalendarzem adwentowym Rituals w kształcie wieńca. Do powieszenia na ścianie lub postawienia na meblu – zawiera wiele produktów Rituals, w tym do pielęgnacji ciała, niezbędniki do domu oraz edycje limitowane na niezapomniany grudzień. Nasz kalendarz adwentowy kryje w sobie niezbędniki wellness, idealne do celebrowania chwil radości przez cały grudzień albo jako wyjątkowy prezent dla najbardziej wymagających osób w Twoim otoczeniu.