Jeszcze więcej korzyści w Allegro Smart!

Według danych SW Research, Allegro Smart! jest jedną z najwyżej ocenianych usług dostępnych na platformie Allegro – wysoko i bardzo wysoko ocenia ją aż 80% proc. kupujących . Usługa ma już ponad 7 milionów użytkowników, a dostawy w ramach Smart! obowiązują przy blisko 200 mln ofert! Od początku istnienia programu smartowicze zaoszczędzili na kosztach dostaw już ponad 15 mld zł, a subskrybenci z 12 miesięcznym pakietem Smart! oszczędzają średnio 800 zł w ciągu roku – pokazują dane Allegro.

Konsumenci chętnie przystępują do programów lojalnościowych, jeśli zbieranie punktów wiąże się z oszczędzaniem (3/4 badanych podziela to zdanie), a 76 proc. z nich przyznaje, że chętniej wraca do sklepu, który oferuje takie możliwości. Najatrakcyjniejszymi nagrodami są: według 53 proc. respondentów rabaty procentowe, według 45 proc. kupony wartościowe, a darmowa dostawa przekonuje 44 proc. kupujących.

Teraz takie wyzwania znajdziesz także w ramach programu Smart! Monety. Jeśli jesteś smartowiczem, znajdziesz je w specjalnej zakładce: https://allegro.pl/moje-allegro/zakupy/monety.

Allegro udostępniło łącznie aż 40 mln wyzwań swoim użytkownikom. Sprawdź, jakie wyzwania czekają na ciebie. Pomogą ci odkrywać funkcjonalności i kategorie na platformie. Pomogą ci odkrywać funkcjonalności i kategorie na platformie. Wyzwania bazują na już znanych Smart! Monetach, czyli wirtualnych punktach, które można łatwo wymieniać na kupony obniżające wartość zakupów.

Smart! Monety to wirtualne punkty otrzymywane za zakupy i dodatkowe wyzwania w serwisie, które możesz wymieniać na kupony. Jednorazowo wartość zakupów możesz obniżyć od 1 zł do nawet 100 zł, a miesięcznie łącznie nawet o 3 tys. zł! Więcej szczegółów o zasadach korzystania ze Smart! Monet znajdziesz pod linkiem: https://allegro.pl/kampania/monety.

Jeśli robisz zakupy na Allegro, koniecznie zainteresuj się usługą Smart! i Smart! Monety. Możesz sporo zyskać, a na pewno oszczędzić na zakupach.