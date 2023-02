Już niebawem Walentynki! Pokochaj siebie na nowo i postaw na domowe SPA

Zadbaj o odpowiedni klimat

W SPA zawsze stosuje się przygaszone światło o ciepłej barwie, dlatego tworząc swoją prywatną strefę relaksu postawmy na świece, najlepiej sojowe o delikatnym, otulającym zapachu, który wprowadzi nas w stan głębokiego odprężenia.Klimatu dopełni ulubiona muzyka lub specjalna playlista na Spotify przygotowana z myślą o domowym SPA. Aby oderwać się, chociaż na jeden wieczór od codziennych trosk i obowiązków, warto wyciszyć telefon, a najlepiej zostawić go w innym pomieszczeniu, by nic nie zakłócało spokoju. Pamiętaj, twoje spa to czas wyłącznie dla Ciebie.

Pobudzający masaż

Kiedy już zapalimy świece i włączymy muzykę, możemy przystąpić do rytuałów pielęgnacyjnych. Przed kąpielą warto wykonać masaż suchą szczotką wykonaną z Tampico, czyli specjalnego włókna z agawy.

– Przy regularnym masażu ciała możemy się pozbyć wrastających w skórę włosków, uzyskujemy pobudzenie krążenia, zlikwidowanie obrzęków, złuszczenie martwego naskórka oraz dotlenienie komórek skóry. Dzięki temu skóra staje się wyraźnie gładsza i bardziej jędrna. Używanie szczotki do masażu na sucho jest w pełni bezpieczne, jeżeli nie mamy problemów z trądzikiem na ciele, świeżych blizn, ran, problemów z żylakami lub pajączkami – w takich przypadkach należy omijać dany obszar ciała lub całkowicie zrezygnować z tego typu zabiegu – komentuje Magdalena Meller ekspertka drogerii Kontigo.

Zobacz także: Co widzisz na obrazku? Szybki test na osobowość zdradzi Twoje największe wady. Liczy się pierwsze wrażenie

Masaż zaczynamy od stóp wykonując ruchy do góry, w kierunku serca i robimy długie ruchy szczotką. Pierwszy masaż może nie być komfortowy ze względu na twardość włosia, dlatego zabieg należy przeprowadzać z wyczuciem, wsłuchując się w ciało i odpowiednio dostosowywać siłę nacisku.

Relaksująca kąpiel

Kolejnym krokiem jest kąpiel lub prysznic. Wanna wypełniona ciepłą wodą – najlepiej w temperaturze ok. 35-37 stopni – rozluźni spięte mięśnie i pomoże się odprężyć. To doświadczenie może być jeszcze przyjemniejsze, jeśli do wody dodamy kilka kropli olejku eterycznego o ulubionym zapachu, wlejemy płyn do kąpiel, wrzucimy musującą kulę lub wsypiemy suszone płatki róży bądź lawendy.Jeżeli w domu zamiast wanny jest prysznic, nic straconego. Co prawda nie będziemy w stanie zafundować sobie długiej kąpieli, ale aromatyczny żel pod prysznic i woda lecąca z deszczownicy pomoże nam się zrelaksować.

Nawilżanie i regeneracja

Po skończonej kąpieli pamiętajmy, by użyć balsamu lub masła do ciała. Gdy będzie się wchłaniał, możemy zająć się zabiegami na twarz, dłonie i stopy. Na oczyszczoną skórę twarzy nałóżmy maseczkę, może być ona w formie kremu lub też w płachcie.

– Maseczki w płachcie są wykonane na tkaninie bawełnianej, z mikrofibry bądź biocelulozy. Stanowią opatrunek dla skóry, koją ją, nawilżają i dostarczają jej substancji aktywnych poprawiając jej wygląd. Do substancji, które możemy znaleźć w takich maseczkach należą m.in. aloes, kwas hialuronowy, alantoina, śluz ślimaka czy ekstrakt z zielonej herbaty – tłumaczy ekspertka drogerii Kontigo.

Takie maski mają kształt dopasowany do ludzkiej twarzy, dzięki otworom na oczy, usta i nos bez problemu możemy oddychać, mówić i widzieć. Dodatkowo, produkty w płachcie zamknięte są w szczelnych, jednorazowych opakowaniach dzięki czemu zachowana jest czystość mikrobiologiczna.Jeśli już zamierzamy rozpieścić całe swoje ciało, nie zapomnijmy poświęcić paru chwil dłoniom i stopom. W paznokcie możemy wmasować odżywczy olejek, który przy regularnym stosowaniu wzmocni je oraz nawilży, a przy okazji zadba o skórki. Na dłonie i stopy warto nałożyć grubą warstwę kremu, a na nie specjalne bawełniane skarpetki i rękawiczki, dzięki czemu zwiększą one działanie użytych kosmetyków.

Domowe SPA to świetny sposób na poprawę humoru oraz regenerację skóry. Blask świec, otulający zapach i nastrojowa muzyka pomogą stworzyć odpowiednią atmosferę, odprężyć się, byś mogła w pełni cieszyć się czasem poświęconym na miłość i troskę o samą siebie.

i Autor: materiały prasowe Pielęgnacja