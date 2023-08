Już nigdy nie zapniesz koszuli w tradycyjny sposób. Ten trik sprawi, że koszula będzie się idealnie układać i nie rozjedzie się w biuście. Kobiety oszalały na tym punkcie

Genialny trik na perfekcyjnie układającą się koszulę. Już nigdy nie zrobisz tego inaczej

Nie ma nic bardziej klasycznego od koszuli. To jeden z ponadczasowych hitów mody, który zawsze i wszędzie będzie pasować. To zdecydowanie ten element garderoby, który każdy powinien mieć w swojej szafie. Wiele kobiet, zwłaszcza tych z większym biustem, skarż się, że zapinane na guziki koszule często marszczą się lub rozchodzą w okolicy piersi. Bywa, że producenci ubrań zapominają, że kobiety mają biust i koszule nie są dopasowane tak, by w okolicach biustu układać się jak należy. Jednak jednak na to metoda. Wystarczy, że guziki od koszuli zapniesz w nieco inny sposób, a pożegnasz się z problemem niedopasowanej i rozchodzącej się koszuli. Jak to zrobić? Zamiast zapinać guziki tradycyjnie, zrób to naprzemiennie. W ten sposób materiał będzie układał się na sylwetce inaczej i dopasuje się do Twoich kształtów. Trik ten sprawdzi się przede wszystkim właśnie w okolicy biustu. Koniec z nieestetycznymi prześwitami i dziurami odsłaniającymi biustonosz.

