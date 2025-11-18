K-Beauty – koreańska pielęgnacja, którą pokochały wszystkie tiktokerki! Odkryj 6 produktów, które ekspresowo poprawią stan twojej cery

Czy koreańska pielęgnacja jest skomplikowana? Absolutnie nie! Jej skuteczność tkwi w regularności, starannie dobranych formułach i odpowiedniej kolejności aplikacji produktów. Kluczowe etapy rytuału to: dokładne oczyszczenie skóry - w tym regularne złuszczanie za pomocą peelingu, tonizacja, aplikacja serum, a kilka razy w tygodniu także maseczki, które można nakładać przed kremem lub pozostawić na noc jako ostatni krok pielęgnacji. Kolejno stosuje się krem dopasowany do potrzeb skóry, a na dzień - obowiązkowo ochronę przeciwsłoneczną z filtrem UV. Poznaj formuły, które uwielbiają Koreanki.

U PODSTAW PIĘKNA: OCZYSZCZANIE

Pierwszy i kluczowy krok pielęgnacji. To właśnie na tym etapie skóra przygotowywana jest do przyjęcia składników aktywnych, dlatego warto wybrać formułę, która nie tylko oczyszcza, ale również pielęgnuje. About Me Rice Makgeolli Cleansing Foam to wegańska, kremowa pianka oczyszczająca na bazie wody ryżowej, ekstraktu, oleju ryżowego oraz makgeolli - tradycyjnego koreańskiego ryżowego wina, który ma właściwości rozjaśniające i kojące. Produkt dokładnie usuwa zanieczyszczenia, nawilża, wygładza i działa przeciwzapalnie. Skóra po użyciu jest aksamitnie miękka i świeża. Pianka idealnie sprawdzi się zarówno podczas porannej pielęgnacji lub jako drugi etap demakijażu.

About Me Rice Makgeolli Cleansing Foam, cena regularna: 76,99 zł/120 ml

NIEZBĘDNE WYCISZENIE: TONIZACJA

Po oczyszczeniu czas na wyciszenie i przywrócenie równowagi skóry. To krok, który przygotowuje cerę do dalszej pielęgnacji i wzmacnia jej naturalną barierę ochronną. Beauty of Joseon Ginseng Essence Water to esencja, która aż w 80% bazuje na wodzie z żeń-szenia. Roślina ta od wieków ceniona jest w medycynie i pielęgnacji za właściwości odżywcze, regenerujące i nawilżające. Formuła dostarcza skórze cennych składników i zatrzymuje jej nawilżenie na dłużej. Dzięki dodatkowi niacynamidu i adenozyny działa przeciwzmarszczkowo, a obecność pantenolu, allantoiny i probiotyku koi podrażnienia i wspiera mikrobiom. Sprawdzi się przy cerze tłustej, odwodnionej oraz wrażliwej, która jest szczególnie narażona na działanie czynników zewnętrznych.

Beauty of Joseon Ginseng Essence Water, cena regularna 77,00 zł/150 ml

DUET IDEALNY: SERUM + KREM

Skóra po oczyszczeniu i tonizacji jest gotowa na intensywną dawkę składników aktywnych. Serum i krem z filtrem to obowiązkowy duet w koreańskiej pielęgnacji – regeneruje skórę i nadaje jej zdrowe glow. Madagascar Centella Probio-CICA Intensive Ampoule to skoncentrowane serum o wielowymiarowym działaniu. Dzięki ekstraktowi z wąkroty azjatyckiej, probiotykowi Lactobacillus i ceramidom intensywnie nawilża, koi podrażnienia i wspiera regenerację skóry. Na dzień niezbędna jest również ochrona przeciwsłoneczna – i tu z pomocą przychodzi Madagascar Centella HYALU-CICA Water-Fit Sun Serum SPF50+ PA++++. To lekkie, pielęgnujące serum z filtrami organicznymi, które łączy skuteczną ochronę przeciwsłoneczną z pielęgnacją. Kompleks Hyalu-Cica, niacynamid i ekstrakty roślinne (rukola, zielona herbata, brokuł) zapewniają głębokie nawilżenie, ukojenie i działanie antyoksydacyjne.

SKIN1004 Intensywnie Regenerujący Zestaw do Pielęgnacji Skóry Suchej i Podrażnionej, cena regularna: 239,90 zł/100 ml

DODATKOWE WSPARCIE

Jako element wieczornej pielęgnacji lub przed aplikacją kremu z filtrem, postaw na formułę o wielowymiarowym działaniu. SKIN1004 Intensywnie Regenerujący Krem z Probiotykami to bogaty, ale jednocześnie lekki krem, który intensywne nawilża i wygładza skórę, nadając jej jedwabiste wykończenie. W produkcie zastosowano przeciwzapalny kompleks Probio-Cica, który wzmacnia barierę ochronną, łagodzi podrażnienia i przywraca elastyczność. Masło shea i olej makadamia odżywiają i chronią przed czynnikami zewnętrznymi. Ceramid NP i skwalan dbają o prawidłowe nawilżenie, dzięki czemu skóra pozostaje miękka i sprężysta.

SKIN1004 Intensywnie Regenerujący Krem z Probiotykami, cena regularna: 139,90 zł/50 ml [KUP NA DOUGLAS.PL]

NOCNA ZMIANA: MASECZKA

Maseczki to również nieodłączny element koreańskiej pielęgnacji. Całonocne formuły nakładamy jako ostatni krok rytuału. Medicube Ujędrniająca Maska na Noc z Kolagenem łączy działanie kolagenu, kwasu hialuronowego oraz niacynamidu, by ujędrniać, nawilżać i rozświetlać cerę. Produkt wzbogacono o glicerynę, witaminę E, ceramidy oraz adenozynę, które wspierają barierę ochronną skóry i działają przeciwzmarszczkowo. Maska zastyga na twarzy, gwarantując komfortowy sen, a rano - promienną cerę. Po przebudzeniu skóra jest elastyczna, wygładzona i gotowa na nowy dzień.

Medicube Ujędrniająca Maska na Noc z Kolagenem, cena regularna: 139 zł/75 ml