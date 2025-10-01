Kakao w pielęgnacji włosów: sposób na puszące się i niesforne włosy

Maska do włosów z masłem kakaowym

Wygładzająca maska do włosów puszących się i niesfornych Cocoa Butter Hair Food od Garnier to kosmetyk, który posiada 13% odżywczych kompleksów w tym Omega 6 i 9, masło shea oraz masło kakaowe. Dodatkowo w formule zawarto witaminy C, E i F. Dzięki ich obecności włosy stają się wygładzone, intensywnie błyszczące oraz wzmocnione. Nawet 72 godziny* bez puszenia, co daje idealne rozwiązanie dla włosów niesfornych. Dodatkowym atutem jest piękny zapach, który utrzymuje się przez długie godziny.

Nazwa maski Cocoa Butter Hair Food nieprzypadkowo nawiązuje właśnie do masła kakaowego. Ten składnik, choć w tym przypadku nie jest do jedzenia, to stanowi odpowiedź na potrzeby głodnych włosów. Jest on pełny kwasów tłuszczowych i przeciwutleniaczy co sprawia, że skóra głowy jest bardziej miękka i nawilżona, a włosy gładkie i błyszczące. Dzięki temu pozwala odzyskać kontrolę nas niesfornymi kosmykami. W zależności od indywidualnych potrzeb kosmetyk może być używany na kilka sposobów.

Maska Garnier na 3 sposoby

Maskę do włosów puszących się i niesfornych Garnier Fructis Cocoa Butter Hair Food można stosować na trzy sposoby:

1. jako pielęgnację przed szamponem – kosmetyk należy nanieść na suche włosy i pozostawić na maksymalnie 10 minut przed ich umyciem;

2. jako odżywkę – kosmetyk należy nałożyć na wilgotne włosy, pozostawić na 3 minuty i dokładnie spłukać;

3. jako maskę – kosmetyk należy nałożyć na wilgotne włosy, pozostawić na 3-5 minut, a następnie dokładnie spłukać, by intensywnie odżywić włosy i zredukować ich puszenie.