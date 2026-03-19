Wypadek kolejki górskiej! Odczepiona gondola runęła w przepaść

Wypadek w ośrodku Titlis w kurorcie Engelberg. Gondola spadła ze zbocza

To koszmarne zdarzenie miało miejsce 18 marca na terenie szwajcarskiego ośrodka narciarskiego Titlis w miejscowości Engelberg. Z nieznanych dotąd przyczyn jeden z wagoników górskiej kolejki nagle odczepił się od liny i runął w dół. Dostępne w sieci filmy pokazują moment, w którym kabina odrywa się od mocowania, a potem wielokrotnie koziołkuje po stromym stoku, by ostatecznie roztrzaskać się u jego podnóża. W zniszczonej gondoli przebywał tylko jeden pasażer. Świadkowie wypadku relacjonują, że służby medyczne błyskawicznie przystąpiły do akcji, prowadząc reanimację przez około pół godziny. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec ratunkowy, który przetransportował poszkodowanego do pobliskiego szpitala, jednak życia pasażera nie udało się uratować. Szwajcarskie media podkreślają, że feralnego dnia w górach panowały wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, a porywy wiatru przekraczały prędkość osiemdziesięciu kilometrów na godzinę. Według relacji jednego z narciarzy, bezpośrednio przed tragedią dało się odczuć gwałtowne szarpnięcie, po którym jeden z wagoników poleciał w dół.

Horror ongeval met gondel. Zoals deze video laat zien, is een gondellift in het Zwitserse #Engelberg in het kanton Obwalden neergestort. Er staat momenteel een sterke wind in het gebied. Of er personen in de gondel zaten is nog niet duidelijk #20Min 🇨🇭 pic.twitter.com/vfOny8EwK6— Johanns (Alpen)weer @johannsalpenweer.bsky.social (@Alpenweerman) March 18, 2026

Śledztwo w Szwajcarii i seria wypadków kolejek linowych w Europie

Mimo szalejącej wichury wyciąg funkcjonował normalnie, co pozwoliło pasażerowi wejść do pechowej kabiny. Obecnie śledczy próbują ustalić, czy bezpośrednią przyczyną katastrofy była usterka mechaniczna, czy też same zjawiska pogodowe. Natychmiast po tragicznym incydencie ratownicy ewakuowali pozostałych uwięzionych w wiszących na linie wagonikach. Trwają ekspertyzy stanu technicznego urządzenia, a funkcjonariusze badają zasadność utrzymania ruchu turystycznego przy tak silnym wietrze i sprawdzają, czy operatorzy nie powinni byli wstrzymać pracy kolejki. To niestety nie pierwsze tego typu zdarzenie w Europie w ostatnich miesiącach. W grudniu na terenie Włoch kabina z impetem uderzyła w budynek stacji, raniąc kilku turystów. Z kolei tydzień wcześniej w Czarnogórze z wyciągu spadł człowiek, ponosząc śmierć na miejscu.