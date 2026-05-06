Izrael sprowadzi tysiące influencerów na specjalne chrześcijańskie szkolenia. Niecodzienny sposób na ocieplenie wizerunku

Tysiące influencerów w Izraelu. Cel: zmiana narracji

Jak informuje dziennik „Israel Ha‑Jom”, uczestnicy programu mają nie tylko zwiedzać najważniejsze miejsca w Izraelu, ale też brać udział w szkoleniach dotyczących życia w kraju, polityki i codzienności mieszkańców. Projekt ma być odpowiedzią na – jak określa to MSZ – „antyizraelski dyskurs w mediach społecznościowych”.

Według resortu, młodzi ludzie są szczególnie podatni na treści krytyczne wobec Izraela, dlatego władze chcą „wyprowadzić ich spod wpływu negatywnej narracji” i zachęcić do publikowania własnych, przychylnych relacji.

Nowy wysłannik i ofensywa dyplomatyczna

To kolejny krok izraelskiej dyplomacji skierowany do środowisk chrześcijańskich. Pod koniec kwietnia powołano specjalnego wysłannika ds. świata chrześcijańskiego. Według „Israel Ha‑Jom” to właśnie ta grupa religijna jest dziś jedną z najbardziej wspierających Izrael na arenie międzynarodowej.

Władze w Jerozolimie liczą, że bezpośrednie wizyty i kontakt z lokalną społecznością pozwolą odbudować zaufanie i sympatię, które w ostatnich latach wyraźnie osłabły.

Wizerunek Izraela w kryzysie

Dane są dla Izraela niepokojące. Z badania Pew Research Center z 2025 roku wynika, że w ponad połowie z 24 analizowanych państw większość dorosłych ma negatywne zdanie o Izraelu i jego władzach. Krytyka nasiliła się zwłaszcza w Europie i części Azji.

Powodem są m.in. działania izraelskiej armii w Strefie Gazy, w związku z którymi Izrael jest oskarżany na arenie międzynarodowej o zbrodnie wojenne i ludobójstwo. Zmieniają się także nastroje w Stanach Zjednoczonych – najbliższym sojuszniku Izraela. Z sondażu Gallupa wynika, że po raz pierwszy od 2001 roku więcej Amerykanów sympatyzuje z Palestyńczykami niż z Izraelczykami.

Rekordowe liczby i ogromne koszty

Mimo trudnej sytuacji i wysokich kosztów logistycznych MSZ uznaje, że bezpośrednie wizyty są najskuteczniejszym narzędziem wpływu na opinię publiczną. Dlatego program ma być kontynuowany i rozwijany.

W 2025 roku na zaproszenie rządu do Izraela przyjechało około 6,5 tysiąca liderów opinii z ponad 80 krajów – aż dwanaście razy więcej niż średnia z poprzednich lat. Teraz liczba ta ma jeszcze wzrosnąć.

Influencerzy jako nowa broń dyplomacji

Izrael stawia na miękką siłę i wpływ w mediach społecznościowych. Władze liczą, że tysiące młodych twórców internetowych, którzy zobaczą kraj na własne oczy, staną się ambasadorami izraelskiej narracji w swoich społecznościach.

