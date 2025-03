Kampania Zalando SS25 z Sarah Jessicą Parker i Mahmoodem w roli głównej kontynuuje eksplorowanie uniwersalnego pytania: „w co mam się ubrać?

Kampania w lekki i zabawny sposób eksploruje codzienne pytanie: „W co mam się ubrać?” – które ludzie na całym świecie zadają sobie wielokrotnie każdego dnia, na wiele różnych sposobów.Najnowsza kampania Zalando na sezon Wiosna-Lato 2025 pokazuje, że w modzie nie chodzi tylko o trendy, ale o wyrażanie siebie i odwagę bycia sobą w każdej chwili.

Osadzona na tle tętniącego życiem placu kampania zabiera widzów w dynamiczną, zabawną przygodę ze stylem. Sarah Jessica Parker i Mahmood odkrywają niezliczone możliwości stylizacyjnesezonu, a moda staje się placem zabaw dla autoekspresji – od swobodnych spotkań w ciągu dnia, przez tętniące życiem wieczory w mieście, po romantyczne randki.

„Wybór stroju jest jak opowiadanie historii o tym, kim jesteś” – mówi Sarah Jessica Parker. „Czasami jest to łatwe. Czasami wymaga to nieco więcej zastanowienia. To cudowne jak ta kampania Zalando celebruje codzienny rytuał, który jest udziałem nas wszystkich. A co najważniejsze, nie ma złych wyborów!”

Mahmood dodaje: „Na scenie nosiłem wiele odważnych stylizacji, ale nawet ja zadaję sobie pytanie: „W co się ubrać?”, gdy spóźniam się na kawę z przyjaciółmi. Ta kampania jest dla wszystkich, którzy kiedykolwiek stali przed lustrem i zdołali trzy razy zmienić zdanie przed wyjściem z domu”. Przygotowane przez znaną stylistkę Stellę Greenspan, z osobistym wkładem samych gwiazd, każdastylizacja odzwierciedla wszechstronność i indywidualizm dzisiejszego krajobrazu mody, prezentując największe trendy sezonu wiosna-lato 2025 – od iluzji trompe l'oeil, przez gorsetowe topy, po retronadruki – kampania nie tylko podkreśla najnowsze trendy, ale także inspiruje do odkrywania, eksperymentowania i wyrażania własnego, niepowtarzalnego stylu.

Sara Spännar, VP Global Marketing, mówi: „W Zalando wiemy, że wybór stroju to coś więcej niż tylko wybór ubrania – to codzienny moment, który odzwierciedla to, kim jesteś i jak chcesz się czuć.Chcemy celebrować ten moment i prawdziwą radością było obserwowanie, jak ożywa on dzięki Sarze Jessice Parker i Mahmoodowi. Chcemy, aby nasi klienci czuli się pewnie w swoich wyborach, bezwzględu na to, co przyniesie im dzień”.

i Autor: materiały prasowe Zalando