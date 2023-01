Kasia Cichopek w szlafrokowej kiecce, niczym gwiazda z lat 20-tych. Też możesz ją mieć, za niewiele ponad 100 zł. Hit na karnawał i studniówkę

Katarzyna Cichopek w zmysłowej małej czarnej. Gdzie ją kupić

Szukasz boskiej sukienki na karnawał lub studniówkową zabawę? Zainspiruj się gwiazdami! Ich media społecznościowe to kopalnia inspiracji, a nie wszystkie ubrania wybierane przez celebrytów kosztują tysiące złotych. Katarzyna Cichopek już od dłuższego czasu ma współpracę z internetowym sklepem Born2be i często pokazuje się w kreacjach tej marki. Tym razem celebrytka postawiła na zmysłową małą czarną, która kojarzy się z modą lat 20-tych i gwiazdami starego Hollywood. To klasyczny model wiązany na brzuchu, który rewelacyjnie wyszczupla tę partę ciała. i zamaskuje dokładkę ulubionego ciasta. Mocny dekolt w literę "V" idealnie podkreśla górę sylwetki i ją optycznie wyszczupla. To może być idealna sukienka na studniówkę. Jest zmysłowa i ponętna, ale nie wyzywająca. Sukienkę Kasi Cichopek kupisz we wspomnianym sklepie Born2be. Obecnie model ten jest w promocji i kosztuje 103,99 zł. Na stronie sklepu dostępna jest nadal pełna rozmiarówka sukienki.

i Autor: Materiały prasowe Born2be