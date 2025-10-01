Kasia Sokołowska i Dominik Więcek przewodnikami po jesiennych trendach z Zalando

Jesień w Zalando to styl, który nie stoi w miejscu – ma inspirować, prowokować i trochę namieszać. Platforma startuje z nową kampanią w social mediach, której punktem wyjścia jest pytanie: „W co mam się ubrać?”. To uniwersalne pytanie, które każdy zadaje sobie codziennie, staje się pretekstem do pokazania, że moda to nie tylko wybór stylizacji, ale też sposób wyrażania siebie i swojej energii. Zalando zachęca, by nie traktować tego dylematu jak problemu, lecz jak okazję do zabawy trendami i szukania własnych, nieoczywistych rozwiązań.

i Autor: Zalando/ Materiały prasowe