Vintage, czyli moda z drugiej ręki, zdobywa coraz większe uznanie i zainteresowanie. Unikalne elementy garderoby i dodatki, zapewniają oryginalny look, dlatego z dumą coraz więcej osób wybiera ubrania, za którymi kryją się fascynujące historie. Już na początku grudnia (9-10.12) na wielkich targach z prezentami na PGE Narodowym będzie można zdobyć perełki z szaf polskich gwiazd: Katarzyny Zielińskiej, Katarzyny Zawadzkiej, Magdaleny Stępień, Edyty Herbuś czy Adama Strycharczuka.

Katarzyna Zielińska wyprzedaje szafę. Ubrania w obieg puszcza też Edyta Herbuś. Będzie je można kupić jeszcze przed świętami

Na tegorocznej, świątecznej edycji wydarzenia znaleźć będzie można prawdziwe perełki z szaf polskich gwiazd i influencerów znanych z dobrego stylu. Wśród wystawców znalazły się aktorki m.in. Katarzyna Zielińska i Katarzyna Zawadzka, modelka Magdalena Stępień, tancerka i aktorka Edyta Herbuś czy wokalista i komediant Adam Strycharczuk. Na ich stoiskach znaleźć będzie można elementy stylizacji ze ścianek i premier filmowych czy unikalne dodatki od projektantów.– Coraz chętniej dajemy drugie życie używanym przedmiotom, meblom, dodatkom, a także modzie. Vintage to także doskonały pomysł na świąteczny prezent z duszą, za którym kryje się jakaś historia. Tego typu produktów można szukać na przykład na targach, które cieszą się coraz większą popularnością – mówi Iza Miłosz, współorganizatorka Slow Weekend. – Gwiazdy, które pojawią się na nadchodzącym wydarzeniu, przygotowały wspaniałą selekcję z prawdziwymi unikatowymi skarbami! Kasia Zielińska, znana jest z zamiłowania do kolorowych, pięknych wzorów i tkanin, z kolei Kasia Zawadzka to fanka mody vintage, więc znajdziemy u niej wysokiej jakości, klasyczne wzory i kroje. Zachęcam do odwiedzenia stoisk wszystkich wspaniałych wystawców – dodaje Iza Miłosz.Na mapie targów można także znaleźć stoisko znanej makijażystki gwiazd Marty Gąski, projektantki biżuterii i influencerki Natalii Kopiszka, aktywistki Arety Szpury oraz stylistki i dziennikarki Magdy Jagnickiej.

Slow Weekend 9 i 10 grudnia na PGE Narodowym. Atrakcje, bilety

Kultowy Slow Weekend to największe w Polsce wydarzenie, które zrzesza polskie marki autorskie i lokalnych producentów z różnych kategorii. Każdą edycję odwiedza ok. 12 tysięcy osób, ceniących unikatową odzież czy dodatki, rękodzieło i lokalne wyroby. Od lat na targach można także kupić ubrania i dodatki z drugiej ręki, w wydzielonej strefie z vintage. Slow Weekend to istne święto polskiego designu i rękodzieła. 9 i 10 grudnia na PGE Narodowym będzie można kupić piękne i wartościowe produkty tworzone z pasją i zaangażowaniem, a także poznać osoby, które za nimi stoją. To idealne miejsce dla tych, którzy szukają prezentów oraz tych, którzy chcą spędzić aktywnie weekend. Organizatorzy zaplanowali warsztaty, darmowe atrakcje i aktywności dla uczestników w każdym wieku. Całość jest uzupełniona obszerną strefą slow food. Bilety na wydarzenie kosztują 10 zł, przy zakupie online i 15 zł na miejscu.

