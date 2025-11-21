KAWS WINTER zimowa kolekcja pełna koloru i sztuki

Elegancja i komfort UNIQLO połączone z kreatywnością KAWS

Dotychczasowe współprace KAWS i UNIQLO koncentrowały się głównie na casualowych ubraniach typu cut-and-sew. Tym razem partnerstwo rozszerza się o bardziej zróżnicowaną gamę LifeWear. W kolekcji KAWS WINTER pojawiają się odcienie czerwieni, zieleni i żółci - idealne na święta. Hafty z motywem COMPANION oraz XX nadają unikatowy charakter dzianinom i akcesoriom UNIQLO, które dzięki ciepłu i wygodzie doskonale sprawdzą się również jako prezenty symbolizujące bliskość z bliskimi.

Wysokiej jakości dzianiny i szeroka gama akcesoriów

Oferta dzianin obejmuje wyroby z kaszmiru, znanego z wyjątkowej miękkości, oraz z wełny jagnięcej, zapewniającej delikatne ciepło. W linii Kids wykorzystano miękką przędzę Souffle Yarn™.

Kolekcję uzupełnia sześć typów akcesoriów. Dzianinowe czapki i rękawiczki z technologią HEATTECH ozdobiono motywem XX, a dwukolorowe szaliki stanowią efektowny element stylizacji. W linii dziecięcej dostępne są czapki, mitenki i kominy w kolorystyce dopasowanej do swetrów z przędzy Souffle Yarn™, co ułatwia kompletowanie zestawów.

“Jako pierwszy Artist in Residence UNIQLO, z radością poszerzam naszą współpracę o dzianiny. Uwielbiam swetry, które tworzy UNIQLO, i chciałem przygotować kolekcję codziennych, komfortowych ubrań na zimowe miesiące.” – skomentował KAWS.

