Kiehl’s wykorzystuję nostalgię Y2K by zdefiniować ochronę przeciwsłoneczną na nowo

Dlatego właśnie powstało BETTER SCREEN™ UV SERUM – lekkie serum z filtrem SPF50 oraz frakcjami peptydów kolagenowych zostało specjalnie opracowane, aby chronić przed promieniowaniem słonecznym i widocznie korygować wczesne oznaki starzenia, spowodowane między innymi zbyt intensywną ekspozycją na słońce w przeszłości. Nasze serum o niewidocznym wykończeniu nadaje skórze zdrowy blask oraz wyraźnie poprawia jej koloryt i teksturę.
GŁÓWNE SKŁADNIKI:
- FRAKCJE PEPTYDÓW KOLAGENOWYCH
- Frakcje peptydów kolagenowych widocznie pomagają przywrócić skórze sprężystość i efekt wypełnienia.
- SPF 50 WYSOKA OCHRONA
Wspomaga ochronę przed uszkadzającym włókna kolagenowe promieniowaniem UVA i UVB.
Better Screen™ UV Serum możesz stosować samodzielnie na oczyszczoną skórę lub jako bazę pod makijaż – serum nie pozostawia tłustej warstwy. Badanie kliniczne wykazało:
- +23% widocznego rozświetlenia skóry
- +25% gładsza tekstura skóry
- +15% wyrównania kolorytu skóry