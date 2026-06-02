Kiehl’s wykorzystuję nostalgię Y2K by zdefiniować ochronę przeciwsłoneczną na nowo

Karolina Piątkowska
2026-06-02 6:12

Lata 2000. (Y2K) były erą słonecznych ekstremów. Na Zachodzie rządziła moda na intensywne opalanie i blask w stylu gwiazd z pierwszych stron gazet – tak narodzili się „Sun Sinners”, którzy dziś muszą mierzyć się z widocznymi skutkami tamtych lat. Z kolei na Wschodzie panowało radykalne unikanie promieniowania UV, co ukształtowało „Sun Saints”. Nasza kampania wykorzystuje nostalgię Y2K, by zdefiniować ochronę przeciwsłoneczną na nowo.

Dlatego właśnie powstało BETTER SCREEN™ UV SERUM – lekkie serum z filtrem SPF50 oraz frakcjami peptydów kolagenowych zostało specjalnie opracowane, aby chronić przed promieniowaniem słonecznym i widocznie korygować wczesne oznaki starzenia, spowodowane między innymi zbyt intensywną ekspozycją na słońce w przeszłości. Nasze serum o niewidocznym wykończeniu nadaje skórze zdrowy blask oraz wyraźnie poprawia jej koloryt i teksturę.

GŁÓWNE SKŁADNIKI: 

  • FRAKCJE PEPTYDÓW KOLAGENOWYCH 
  • Frakcje peptydów kolagenowych widocznie pomagają przywrócić skórze sprężystość i efekt wypełnienia. 
  • SPF 50 WYSOKA OCHRONA 

Wspomaga ochronę przed uszkadzającym włókna kolagenowe promieniowaniem UVA i UVB. 

Better Screen™ UV Serum możesz stosować samodzielnie na oczyszczoną skórę lub jako bazę pod makijaż – serum nie pozostawia tłustej warstwy. Badanie kliniczne wykazało:  

  • +23% widocznego rozświetlenia skóry 
  • +25% gładsza tekstura skóry 
  • +15% wyrównania kolorytu skóry 
