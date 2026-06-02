Kiehl’s wykorzystuję nostalgię Y2K by zdefiniować ochronę przeciwsłoneczną na nowo

Dlatego właśnie powstało BETTER SCREEN™ UV SERUM – lekkie serum z filtrem SPF50 oraz frakcjami peptydów kolagenowych zostało specjalnie opracowane, aby chronić przed promieniowaniem słonecznym i widocznie korygować wczesne oznaki starzenia, spowodowane między innymi zbyt intensywną ekspozycją na słońce w przeszłości. Nasze serum o niewidocznym wykończeniu nadaje skórze zdrowy blask oraz wyraźnie poprawia jej koloryt i teksturę.

GŁÓWNE SKŁADNIKI:

FRAKCJE PEPTYDÓW KOLAGENOWYCH

Frakcje peptydów kolagenowych widocznie pomagają przywrócić skórze sprężystość i efekt wypełnienia.

SPF 50 WYSOKA OCHRONA

Wspomaga ochronę przed uszkadzającym włókna kolagenowe promieniowaniem UVA i UVB.

Better Screen™ UV Serum możesz stosować samodzielnie na oczyszczoną skórę lub jako bazę pod makijaż – serum nie pozostawia tłustej warstwy. Badanie kliniczne wykazało:

+23% widocznego rozświetlenia skóry

+25% gładsza tekstura skóry

+15% wyrównania kolorytu skóry