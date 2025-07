KIKO MILANO POWER SHAKE - Rewolucja w codziennej pielęgnacji. Połączenie natury, technologii i zabawy!

Rewolucja w rutynowej pielęgnacji… dzieje się teraz! Dowód? Nowa linia Kiko Milano POWER SHAKE, czyli osiem unikalnych produktów do codziennej troski o każdy rodzaj cery. Natura i technologia? Kiko Milano zawsze stawia na najlepszej jakości składniki i najnowocześniejsze technologie, dlatego kosmetyki zawierają m.in. zrównoważony włoski ekstrakt z cytryny, witaminę C i mieszankę innych witamin, peptydy oraz kwas hialuronowy. Ich skuteczność została potwierdzona w badaniach, a bezpieczeństwo dla skóry w testach dermatologicznych. Wszystkie mają działanie antyoksydacyjne, nawilżające i rozjaśniające, a po ich aplikacji skóra staje się miękka, promienna i zyskuje wyrównany koloryt. Czy w takiej pielęgnacji jest miejsce na zabawę i kreatywność? Jak najbardziej! Linia POWER SHAKE to nowoczesne opakowania typu airless, innowacyjne konsystencje i niesamowita kolorystyka – aż chce się z nimi tworzyć angażujące treści! Przekonaj się osobiście, jak pielęgnacja może być nie tylko efektywna, ale i inspirująca!

NOWOŚĆ POWER SHAKE PEARLY MAGIC SERUM to nawilżające i rozświetlające serum o zmysłowej, perłowej konsystencji, dające efekt ‘wow’! Sprawdzi się w przypadku każdego rodzaju cery: suchej, normalnej i mieszanej. Formuła wzbogacona ekstraktem z włoskiej cytryny, witaminą C, peptydami i mieszanką witamin sprawia, że już od perwszej aplikacji skóra staje się bardziej jednolista, elastyczna i jedwabiście miękka. Serum pachnie mieszanką cytrusów, róży, kamelii, magnolii, drzewa sandałowego i piżma i jest idealą bazą pod makijaż. (30 ml/96 zł)

NOWOŚĆ POWER SHAKE BOUNCY CLOUD CREAM to nawilżający i rozświetlający krem do twarzy o sprężystej, kremowo-żelowej konsystencji, zamknięty w wygodnym słoiczku ‘airless’. Zmysłowy i lekki, pomaga zwalczać oznaki starzenia i dodaje skórze blasku. Sprawia, że staje się ona bardziej jędrna, elastyczna oraz aksamitna w dotyku. Formuła kremu wzbogacona została ekstraktem z cytryny, witaminami C i E, kwasem hialuronowym i niacynamidem, a jego zapach to mieszanka cytrusów, róży, kamelii, magnolii, drzewa sandałowego i piżma. Krem jest idealny dla wszystkich rodzajów skóry: suchej, normalnej i mieszanej i tworzy doskonałą bazę pod makijaż. (50 ml/91 zł)

NOWOŚĆ POWER SHAKE ENERG-EYES CONTOUR CREAM ten nawilżający i rozświetlający krem do okolic oczu ma świeżą, niewyczuwalną formułę, która natychmiast się wchłania, stanowiąc idealną bazę pod makijaż. Jego bezzapachowy skład, wzbogacony ekstraktem z cytryny, witaminą C, peptydami i mieszanką witamin, skutecznie zmniejsza widoczność worków, cieni oraz oznak starzenia. (15 ml/72 zł)

NOWOŚĆ POWER SHAKE GLOW ME UP MASK to innowacyjna maska w sztyfcie. Taka forma sprawia, że jej aplikacja jest szybka, łatwa i ‘czysta’, bo nie ma konieczności użycia/ubrudzenia rąk. Maska zawiera ekstrakt z cytryny, witaminę C, kwas hialuronowy i peptydy, a pachnie mieszanką cytrusów, róży, kamelii, magnolii, drzewa sandałowego i piżma. Po jej użyciu skóra staje się jedwabiście miękka, promenna i emanuje naturalnym blaskiem. (55 gr/81 zł)

NOWOŚĆ POWER SHAKE DIVA REFINING CREAM 3 IN 1 poznaj krem do twarzy 3 w 1, który jednocześnie nawilża, rozjaśnia oraz działa jako baza pod makijaż. Jego formuła wzbogacona została ekstraktem z cytryny, witaminą C, witaminą E, kwasem hialuronowym i peptydami roślinnymi, a zapach to mieszanka cytrusów, róży, kamelii, magnolii, drzewa sandałowego i piżma. Krem jest niezwykle przyjemny w aplikacji – wtapia się w skórę, pozostawiając ją jedwabiście miękką i o wyrównanym kolorycie. (30 ml/81 zł)

NOWOŚĆ POWER SHAKE COOL CRYSTAL STICK to sztyft do konturowania twarzy i okolic oczu o niespotykanej, krystalicznej konsystencji, która zapewnia natychmiastowe uczucie świeżości. Kosmetyk łatwo się rozprowadza, doskonale wstapia w skórę i sprawdzi przy każdym rodzaju cery. Jego formuła zawiera włoski ekstrakt z cytryny, niacynamid, kwas hialuronowy, mentol oraz miętę, dzięki czemu pomaga w redukcji opuchlizny i daje przyejmny efekt chłodzenia. (15 gr/62 zł)

NOWOŚĆ POWER SHAKE BRONZE BLISS DROPS - nawilżające krople do twarzy, które natychmiast otulają skórę efektem złotej opalenizny. Dzięki lekkiej konsystencji z perłowym wykończeniem, skóra staje się rozświetlona, głęboko odżywiona i promienieje wyrównanym kolorytem. Ich formuła, wzbogacona ekstraktem z cytryny, witaminą C, peptydami i mieszanką witamin, błyskawicznie się wchłania. Całość dopełnia wyrafinowany zapach cytrusów, róży, kamelii, magnolii, drzewa sandałowego i piżma, czyniąc aplikację niezwykle przyjemnym rytuałem. (30 ml/81 zł)

N OWOŚĆ POWER SHAKE DREAMY GLOW EYE PATCHES to perłowa maska konturująca okolice oczu w formie jednorazowych płatków hydrożelowych. Są one wygodne, lekkie, łatwe do nałożenia i utrzymania na miejscu, nie pozostawiając uczucia lepkości. Ich formuła, wzbogacona ekstraktem z cytryny, witaminą C i kwasem hialuronowym, sprawia, że płatki idealnie sprawdzają się w pielęgnacji każdego rodzaju skóry: suchej, normalnej i mieszanej. (16 par/72 zł)

Linia POWER SHAKE to nie tylko odpowiedź na obecne trendy, ale i świeże spojrzenie na pielęgnację, które łączy innowacje technologiczne z sensorycznymi doznaniami.

