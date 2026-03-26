Kinowy powrót na wybieg. COS prezentuje kolekcję wiosna–lato 2026 podczas pierwszego pokazu w Korei

Pokaz odbył się na obrzeżach miasta, w przestrzeni inspirowanej brutalizmem. Nieużywane baseny zostały przekształcone w surrealistyczne, architektoniczne tło wydarzenia, a scenografia, oparta na prostocie, dualizmie materiałów i modernistycznej estetyce, stworzyła czystą, geometryczną przestrzeń, stanowiąc nieoczywistą scenę dla najnowszej kolekcji. Ścieżka dźwiękowa, zarejestrowana w metrze w Seulu, oddawała rytm miasta, podczas gdy modelki i modele przechadzali się po platformie rozpiętej pomiędzy konstrukcyjnymi kolumnami, wyłaniając się z delikatnej mgły.

Na wybiegu zaprezentowano 40 wyrazistych stylizacji, utrzymanych w palecie szarości, ciepłych brązów, kremów i bieli, budujących tonalną harmonię i wrażenie subtelnej spójności. Akcenty błękitu oraz głębokiej czerwieni nadawały kolekcji charakteru. Eksperymenty z materiałami podkreślają trójwymiarowość tej linii: skóra i tkaniny techniczne o subtelnym połysku akcentują rzeźbiarskie formy, a materiały przypominające papier, z efektem delikatnego wygniecenia oraz melanżowy len dodają głębi. Na wybiegu transparentne, eteryczne materiały subtelnie odsłaniały ciało w ruchu, a lekkie, przewiewne tkaniny poruszały się swobodnie, podkreślając dyskretną elegancję.

Kolekcja damska nawiązuje do minimalizmu lat 90. Kroje sukienek i zestawów złagodzono delikatnymi, półprzezroczystymi, prążkowanymi dzianinami. Z kolei mocno zarysowane ramiona stanowią subtelne odniesienie do power dressingu lat 80. Charakterystyczne dla marki krawiectwo przejawia się w płynnych tkaninach i kontrolowanych drapowaniach.

Denim w stylu trompe l’oeil, wykonany z jedwabiu, stanowi współczesną interpretację stylizacji scenicznej. Jedwab pojawia się w całej kolekcji w różnych odsłonach: miękko plisowany w atelier, w sukni z odkrytym ramieniem oraz w precyzyjnie skrojonej, a jednocześnie luźnej koszuli. Eksperymenty materiałowe widoczne są również w modelach o miękkich marszczeniach i eleganckich drapowaniach. Przejściowa odzież wierzchnia została ponownie przemyślana pod względem proporcji i rzeźbiarskiej formy, łącząc klasykę z nowoczesnością oraz innowację z artyzmem.

Stylizacje dopełniają klasyki garderoby reinterpretowane w estetyce COS, w tym miękkie skórzane tenisówki typu plimsoll, mule na architektonicznym obcasie oraz torby wykonane z materiałów harmonizujących z kolekcją.

Kolekcja męska redefiniuje codzienną garderobę. Przejściowa odzież wierzchnia odwołuje się do klasycznego stylu w nowoczesnym ujęciu, natomiast smukłe sylwetki podkreślają kunszt konstrukcji. Odniesienia do estetyki utility widoczne są w funkcjonalnych detalach, a tonalne zestawy inspirowane stylistyką lat 80. oferują świeżą interpretację współczesnego uniformu. Zamsz wprowadza subtelne, lecz wyraźne poczucie luksusu. Stylizacje dopełniają dodatki w postaci ponadczasowych, miękkich, skórzanych sandałów oraz sneakersów.

i Autor: COS/ Materiały prasowe

