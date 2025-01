Klarna „Zapłać w 3 ratach” dostępna dla klientów Zalando w Polsce i za granicą

Partnerstwo obejmujące wiele europejskich rynków to znaczący krok milowy dla rozwoju Klarny – Zalando to jedna z wiodących i najbardziej wpływowych platform modowych i lifestyle’owych w Europie, obsługująca ponad 50 milionów aktywnych klientów w 25 krajach. Dzięki usłudze Klarny, klienci Zalando mogą podzielić płatności na trzy nieoprocentowane raty, co daje im większą elastyczność oraz możliwość przymierzenia produktów przed podjęciem ostatecznej decyzji bez konieczności ponoszenia żadnych kosztów wstępnych lub dodatkowych.

– Nasze partnerstwo z Zalando doskonale pokazuje, jak Klarna wspiera liderów rynku, oferując nowoczesne i wygodne rozwiązania płatnicze, które odpowiadają na potrzeby zarówno konsumentów, jak i biznesu. Opcja “Zapłać w 3 ratach 0%” daje klientom większą elastyczność w opłacaniu zamówień, co znacząco poprawia ich doświadczenia zakupowe, a to misja, która towarzyszy nam od początku istnienia. Polska, będąca jednym z kluczowych rynków dla Klarny w Europie, to kraj, w którym wspólnie z Zalando realizujemy wizję przyszłości e-commerce łącząc innowacyjne rozwiązania z realnymi korzyściami dla użytkowników – powiedział Łukasz Dwulit, Head of CEE w Klarnie.

– W Zalando dokładamy wszelkich starań, aby oferować klientom wygodne i lokalnie dopasowane zakupy. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, elastyczność i świadome wydatki są dla nich kluczowymi priorytetami. Cieszymy się, że możemy rozszerzyć nasze partnerstwo z Klarną, wprowadzając opcję „Zapłać w 3 ratach” na kolejnych rynkach. Współpraca ta zwiększa elastyczność płatności naszych klientów i pozwala im wybrać rozwiązanie, które najlepiej odpowiada ich indywidualnym potrzebom i preferencjom – podsumowała Kai-Uwe Mokros, Managing Director w Zalando Payments.

Klarna, z 85 milionami aktywnych użytkowników i siecią obejmującą ponad 600 tys. sprzedawców, umożliwia swoim partnerom, takim jak Zalando, dotarcie do klientów, dzięki inteligentniejszym i bardziej elastycznym opcjom płatności. Stały rozwój sieci Klarny, oparty na partnerstwach z dostawcami usług płatniczych, portfeli cyfrowych i czołowymi globalnymi sprzedawcami sprawia, że rozwiązania firmy stają się coraz bardziej dostępne.