Klasyczne koszule z modowym twistem w nowościach VAN GRAAF

Sztruks wraca do łask

Jednym z najgorętszych trendów tej jesieni i zimy są koszule ze sztruksu, które z impetem powróciły do modowych łask. Charakterystyczne prążkowanie sztruksu nadaje im nieco retro charakteru, a przyjemny, miękki materiał sprawia, że są idealne na chłodniejsze dni. To modowy must-have sezonu, który łączy styl z wygodą. W salonach VAN GRAAF znajdziemy szeroką gamę modeli zarówno dla Pań jak i Panów. Damska propozycja od VAN GRAAF/MARC O'POLO DENIM to połączenie dwóch trendów – sztruksowej faktury i modnego, denimowego koloru. Casualowa koszula VAN GRAAF/JOOP JEANS w kolorze zielonym to z kolei propozycja dla panów. Takie koszule świetnie sprawdzą się zarówno w codziennych stylizacjach, np. solo w połączeniu ze spodniami, jak i jako element warstwowego ubioru, noszone na t-shirt czy golf. Sztruks łączymy z każdym materiałem, także z dżinsem!

Niebanalne detale

W tym sezonie uwagę przyciągają detale, które nadają koszulom niepowtarzalności. Kontrastujące mankiety, ozdobne guziki czy subtelne hafty sprawiają, że klasyczne kroje nabierają nowoczesnego sznytu. Te niewielkie akcenty nie są jednak przesadzone – podkreślają elegancję, a jednocześnie dodają stylizacji unikalnego charakteru. Biała, klasyczna koszula, a jednak z modowym twistem – taka jest propozycja od VAN GRAAF/MORE & MORE. Co ją wyróżnia? Długi rękaw zakończony falbanką, który zagwarantuje efekt „wow” całej stylizacji. W tym sezonie sięgając po niebieską koszulę w paski, wybieramy tą, z kontrastującym kołnierzykiem i mankietami od VAN GRAAF/TOMMY HILFIGER. Propozycja dla Panów to klasyka w subtelne paski, z modną stójką zamiast kołnierzyka. Koszula VAN GRAAF/DRYKORN to idealny wybór zarówno do biura, jak i casualowych stylizacji.

Nowoczesne wzory

VAN GRAAF proponuje koszule, które wyróżniają się ciekawymi wzorami, takimi jak drobne geometryczne desenie, paski czy delikatne florystyczne motywy. To świetne rozwiązanie dla tych, którzy cenią klasykę, ale nie boją się odważniejszych akcentów w codziennych stylizacjach.

Damska alternatywa koszuli w kratę to propozycja od VAN GRAAF/NÜMPH z falbankowym wykończeniem kołnierzyka, bufiastymi rękawami i marszczonymi mankietami. Dla Pań, które wolą klasyczny krój, ale zabawę kolorem VAN GRAAF/OPUS przygotował na ten sezon koszulę z modalu w artystyczny wzór typu tie dye, która pasuje zarówno do dżinsów, jak i spodni materiałowych oraz spódniczek. Z kolei dla Panów, którzy szukają koloru i energii w jesiennym outficie, idealna będzie propozycja od VAN GRAAF/FINSHLEY & HARDING. Bawełniana koszula o kroju slim fit emanuje energetycznym wzorem.

Śmiała kolorystyka

Choć klasyka zazwyczaj kojarzy się z bielą i stonowanymi kolorami, w propozycjach VAN GRAAF znajdziemy także bardziej śmiałe propozycje. Intensywne odcienie bordo, granatu, czy butelkowej zieleni nadają koszulom wyrazistości, co sprawia, że są one idealne na spotkania biznesowe, ale także na mniej formalne wyjścia. Koszula w najmodniejszym kolorze w tym sezonie VAN GRAAF/S.OLIVER, czyli odważnym i wyrazistym burgundzie to must have tej jesieni. Dla Pań, które lubią zwierzęcy deseń propozycja od VAN GRAAF/ZERO – to odważny wzór, obok którego nie da się przejść obojętnie!

