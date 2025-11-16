Klucz do zdrowych i pięknych włosów

Oczyszczanie: podstawa zdrowej skóry głowy

Prawidłowe oczyszczanie to kluczowy element pielęgnacji tłustej skóry głowy. Należy pamiętać, że zbyt agresywne mycie może przynieść odwrotny skutek, stymulując gruczoły łojowe do jeszcze większej produkcji sebum.

Jak często myć włosy? Częstotliwość mycia zależy od indywidualnych potrzeb. Niektórzy muszą myć włosy codziennie, inni co drugi dzień. Ważne jest, aby obserwować swoją skórę głowy i dostosować częstotliwość do jej reakcji.

Wybór odpowiedniego szamponu: Szampony przeznaczone do tłustej skóry głowy powinny być delikatne, ale skuteczne. Szukaj składników takich jak:

Technika mycia:

Nanieś niewielką ilość szamponu na mokre włosy i skórę głowy.

Delikatnie masuj skórę głowy opuszkami palców przez 1-2 minuty, koncentrując się na miejscach, które najszybciej się przetłuszczają.

Dokładnie spłucz włosy letnią wodą. Zbyt gorąca woda może stymulować gruczoły łojowe.

W razie potrzeby powtórz mycie.

Peelingowanie: głębokie oczyszczanie i stymulacja

Peeling skóry głowy to często niedoceniany, ale niezwykle ważny element pielęgnacji tłustej skóry. Pomaga usunąć martwy naskórek, nadmiar sebum, pozostałości po produktach do stylizacji i inne zanieczyszczenia, które mogą blokować mieszki włosowe i utrudniać wzrost zdrowych włosów.

Rodzaje peelingów:

Enzymatyczne: zawierają enzymy, które rozpuszczają martwy naskórek. Są delikatne i odpowiednie dla wrażliwej skóry.

Mechaniczne: zawierają drobinki ścierne (np. z pestek owoców, soli morskiej), które fizycznie złuszczają naskórek. Należy stosować je ostrożnie, aby nie podrażnić skóry.

Kwasowe: zawierają kwasy AHA/BHA (np. kwas salicylowy, glikolowy), które skutecznie złuszczają i regulują wydzielanie sebum.

Jak często stosować peeling? Zaleca się stosowanie peelingu raz na 1-2 tygodnie.

Odżywki i maski:

Stosuj odżywki i maski przeznaczone do włosów przetłuszczających się lub do wszystkich rodzajów włosów, ale aplikuj je głównie na długości włosów, omijając skórę głowy.

Szukaj lekkich formuł, które nie zawierają ciężkich olejów i silikonów.

Składniki takie jak aloes, pantenol, proteiny roślinne (np. pszeniczne, ryżowe) pomogą nawilżyć i wzmocnić włosy bez obciążania.

BasicLab Seboregulujący szampon do tłustej i wrażliwej skóry głowy, 1,5% BHA, postbiotyk, glukozyd kwasu rozmarynowego, Normalizacja i Oczyszczanie

Seboregulujący szampon do tłustej i wrażliwej skóry głowy przeznaczony jest do oczyszczania skóry ze skłonnością do łojotoku i łupieżu. Zmniejsza tendencję do przetłuszczania się, a specjalnie dobrane składniki aktywne minimalizują dyskomfort i uczucie swędzenia. Regularne stosowanie szamponu sprawia, że włosy pozostają lekkie, świeże i pełne blasku.

i Autor: BasicLab/ Materiały prasowe

BasicLab Seboregulujący peeling do tłustej i wrażliwej skóry głowy, 5% ficyny, 3% BHA, tripeptyd złuszczający, glukozyd kwasu rozmarynowego, Normalizacja i Odblokowanie

Seboregulujący peeling do tłustej i wrażliwej skóry głowy stworzony został w odpowiedzi na potrzeby osób z problemem łupieżu, nadprodukcji sebum oraz nadmiernej keratynizacji naskórka. Dermokosmetyk w łagodny sposób złuszcza, oczyszczając ujścia mieszków włosowych. Żelowa formuła łączy w sobie delikatne działanie eksfoliujące i normalizujące pracę gruczołów łojowych, a zawarte w niej składniki aktywne łagodzą stany mikrozapalne i uczucie swędzenia. Regularne stosowanie dermokosmetyku pozwala zmniejszyć przetłuszczanie się skóry głowy, dzięki czemu włosy stają się odbite od nasady i dłużej zachowują świeżość.

i Autor: BasicLab/ Materiały prasowe

BasicLab Seboregulujące serum do tłustej i wrażliwej skóry głowy, 0,02% czystego retinalu, 5% postbiotyku, tripeptyd złuszczający, glukozyd kwasu rozmarynowego, Normalizacja i Wzmocnienie

Seboregulujące serum do tłustej i wrażliwej skóry głowy normalizuje wydzielanie sebum, ograniczając tendencję do przetłuszczania. Wspiera barierę hydrolipidową, przywracając prawidłowe funkcjonowanie skóry skłonnej do łupieżu. Formuła bogata w innowacyjne składniki aktywne wielokierunkowo wspomaga regulację zaburzonej pracy gruczołów łojowych. Serum dba o równowagę mikrobiomu, zmniejsza nadreaktywność oraz łagodzi stany mikrozapalne. Regularne stosowanie dermokosmetyku zmniejsza predyspozycję do nadmiernego rogowacenia naskórka i ujść mieszków włosowych.

i Autor: BasicLab/ Materiały prasowe