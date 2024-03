Kobiety po 50-tce oszalały na punkcie tego kremu do twarzy. Teraz w promocji Rossmann kosztuje 13 zł. Wygładza zmarszczki i odmładza cerę. „Krem idealny i prawie jak za darmo”

Kobiety po 50-tce oszalały na punkcie tego kremu do twarzy z Rossmanna. Wygładza zmarszczki i odmładza cerę

Cera dojrzała ma zupełnie inne potrzeby niż ta u młodszych kobiet. Wtedy zdecydowanie należy postawić na bogate nawilżenie, ujędrnienie i wygładzenie zmarszczek, aby móc cieszyć się młodym wyglądem mimo upływających lat. Jakie kosmetyki wtedy są niezbędne w codziennej pielęgnacji? Na pewno krem do twarzy. I właśnie wszystkie te właściwości posiada kultowy krem do twarzy z Rossmanna dla kobiet po 50-tce, który Polki uwielbiają od dziesiątek lat. Krem Pani Walewska idealnie wygładza, wzmacnia i uelastycznia skórę, nadając jej świeży i zdrowy koloryt. Utrzymuje optymalny poziom nawilżenia, zapewniając skórze maksymalną jędrność i elastyczność. Łagodzi podrażnienia i napięcia naskórka. Ten krem do twarzy jest dostępny w Rossmannie w kilku wariantach: półtłustym, tłustym, nawilżającym i przeciwzmarszczkowym, dzięki czemu każda kobieta po 50-tce może dostosować go do potrzeb swojej cery.

Kultowy krem do twarzy dla kobiet po 50-tce w promocji Rossmanna za 13 zł

I właśnie teraz w promocji Rossmanna można kupić ten kultowy krem do twarzy, który odmładza cerę. Jego cena została obniżona z 22,49 zł na 13,49 zł. Ta informacja na pewno ucieszy Polki, które od dziesiątek lat używają tego kremu i uważają, że jest niezawodny.

"Krem Pani Walewska półtłusty używam od kilkunastu lat i jest dla mojej cery idealny, bardzo dobrze nawilża i odżywia"

"Używam go od 3 lat. Jestem bardzo zadowolona i nie zamienię go na żaden inny"

"Dla mnie krem jest idealny. Natłuszcza, nawilża na cały dzień. I prawie jak za darmo"

"Krem Pani Walewska jest jedynym, który używam od wielu lat. Najlepszy!"

- piszą w opiniach o kremie Pani Walewska jego wierne użytkowniczki.

