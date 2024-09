Kobiety ruszyły do Rossmanna. Kultowy krem prasujący zmarszczki w promocji za 6 zł. "Bardzo dobry krem, świetnie się wchłania. Idealny dla 50+"

Kobiety ruszyły do Rossmanna. Kultowy krem prasujący zmarszczki w promocji za 6 zł

Jesienią nasza cera wymaga nieco innej pielęgnacji niż podczas upalnych dni latem. Dlatego właśnie teraz wiele kobiet udaje się do drogerii, aby zastąpić swoje dotychczasowe kosmetyki takimi o właściwościach mocno nawilżających i odżywczych. Dlatego warto przejrzeć najnowszą ofertę promocyjną Rossmanna. Znalazł się w niej kultowy już krem do twarzy Ziaja Kozie Mleko, który jest niezrównany w walce ze zmarszczkami i suchą skórą. Teraz krem Ziaja w promocji Rossmanna kosztuje teraz jedynie 6,59 zł. Ten kultowy już kosmetyk jest nie tylko tani, ale przede wszystkim skuteczny. Jest on szczególnie polecany do cery suchej ze skłonnością do zmarszczek. Krem do twarzy zawiera kompleks składników koziego mleka, dzięki czemu stymuluje syntezę kolagenu i elastyny aktywuje odnowę skóry. Poprawia jej elastyczność, zapobiega wiotczeniu, wygładza zmarszczki i opóźnia procesy starzenia. Zawarta w jego składzie witamina A wygładza zmarszczki, ujędrnia i rozjaśnia przebarwienia. Z kolei D-panthenol skutecznie nawilża i intensywnie łagodzi podrażnienia. W efekcie skóra jest wyraźnie młodsza.

Krem na zmarszczki z Rossmanna skradł serca kobiet

Polki naprawdę uwielbiają ten krem Ziaja, który jest w stałej ofercie Rossmanna. Świadczą o tym pochlebne opinie internautek. Niektóre panie przyznają, że stosują ten krem już od wielu lat i są mu wierne ze względu na jego skuteczność.

"Bardzo dobry krem, świetnie się wchłania. Idealny dla 50+"

"Bardzo dobrze nawilża skórę i przyjemnie ją natłuszcza. Koi wszelkie podrażnienia i ściągnięcie skóry, sprawia, że skóra jest miękka i gładka, bez łuszczenia się co jest dla mnie bardzo ważne"

"Tani, a skuteczny"

"Mam cerę dojrzałą, a krem kozie mleko skutecznie nawilża i częściowo odmładza. Z pewnością, będę go stosowała długo"

- piszą w opiniach panie, które wypróbowały i pokochały krem Ziaja Kozie Mleko.

i Autor: Rossmann Krem na zmarszczki Ziaja w Rossmannie za 6,59 zł

Tańczące z Promocjami 05 27 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.