Kolekcja MELISSA x BIMBA Y LOLA to zabawa kolorami i manifest świadomego stylu na lato

Brazylijska marka MELISSA, założona w 1979 roku, stała się jednym ze światowych liderów w dziedzinie zrównoważonego obuwia, wyróżniając się innowacyjnym wykorzystaniem słynnego materiału Melflex®, charakteryzującego się możliwością recyklingu, wegańskością i wysoką elastycznością.

Jej zaangażowanie w ochronę środowiska idzie w parze z ciągłym poszukiwaniem nowych i oryginalnych form wyrazu. I to jest właśnie to, co znalazła w BIMBA Y LOLA: idealne połączenie kobiecości i wszechstronności, nowoczesności i klasycyzmu.

Kolekcja, która zostanie wprowadzona na rynek 6 czerwca, eksploruje DNA obu marek i składa się z kapsuły 4 toreb i 3 jelly fisherman sandals.

Sandały są reinterpretacją kultowego modelu Possesion: zaprojektowane z myślą o innowacyjności i komforcie. Dostępne w trzech kolorach: opalizującym niebieskim, łososiowym i czarnym.

Wielofunkcyjny koszyk - na zakupy, na plażę lub na co tylko masz ochotę - inspirowany archiwum BIMBA Y LOLA, uzupełnia współpracę, przeplatając funkcjonalność i elegancję, nie zapominając o jej zabawnym aspekcie. Idealny wybór dla miłośników dobrego designu łączy w sobie kultowy zapach tutti-frutti MELISSA z wszechstronnością toreb BIMBA Y LOLA. Dostępne w kolorze czarnym, limonkowym, różowym i niebieskim.

Modelka Gabriela Brooks, sfotografowana przez Hedviga Jenninga, występuje w kampanii tej kolekcji kapsułowej z bezpośrednim i mocnym wizerunkiem. Odważny, futurystyczny wygląd Hedviga Jenninga oddaje zaraźliwy letni entuzjazm, którym emanuje kolekcja.

MELISSA / BIMBA Y LOLA to nie tylko kolekcja - to manifest świadomego stylu na lato. Od miasta po wybrzeże, ta współpraca celebruje zabawę, oryginalność i zaangażowanie na rzecz naszej planety.

i Autor: materiał prasowy BIMBA Y LOLA

i Autor: materiał prasowy BIMBA Y LOLA

i Autor: materiał prasowy BIMBA Y LOLA

i Autor: materiał prasowy BIMBA Y LOLA