Te kosmetyki z witaminą C rozprawią się z przebarwieniami i sprawią, że cera nabierze blasku.

Witamina C to jedna z najskuteczniejszych substancji na przebarwienia skórne. Jednak jej zalety nie ograniczają się tylko do walki z nierównym kolorytem. Dzięki niej twoja skóra stanie się bardziej jędrna, elastyczna, a skóra zyska promienny blask! Dzisiaj polecamy formuły z witaminą C, które pomogą w walce z przebarwieniami i zadbają o kondycje skóry – warto zabrać je ze sobą na wakacje.

Serum z witaminą C rozjaśniające przebarwienia Beauty.lab, MIYA

To nowe serum z oferty MIYA polecane jest jako kuracja do skóry ze skłonnością do plam pigmentacyjnych, przebarwień, zaczerwienień, ale także skóry z widocznymi zmarszczkami i utratą elastyczności. Zawarta w nim podwójna witamina C (lipofilowa + hydrofilowa) oraz kompleks rozjaśniający (kwas traneksamowy, alfa-arbutyna) skutecznie rozjaśniają istniejące plamy pigmentacyjne i widoczne przebarwienia oraz ujednolicają koloryt skóry. Zawarta w formule witamina C dodatkowo zwiększa jędrność i elastyczność skóry oraz wygładza zmarszczki. Młodzieńczy blask to również zasługa ekstraktu z wąkroty azjatyckiej. Serum można stosować zarówno wieczorem, jak i rano – przed nałożeniem kremu SPF lub makijażu.

i Autor: materiał prasowy Miya

Rozświetlająca maska z witaminą C myEnergymask, MIYA

Ta maska idealnie uzupełni działanie rozjaśniającego serum z witaminą C od MIYA. Zawarta w niej witamina C rozświetla, rozjaśnia i zmniejsza widoczność przebarwień, plam pigmentacyjnych, a dodatkowo pomaga zachować naturalną młodość skóry. W składzie poza witaminą C znajdziemy także wzmacniającą jej działanie trokserutynę oraz poprawiające elastyczność i jędrność aminokwasy i niacynamid, który wygładza i wspiera uzyskanie efektu glow. Za poprawę kolorytu skóry odpowiadają także olej z nasion marchwi i beta-karoten. Maskę można stosować na 2 sposoby: jako maskę całonocną lub jako ekspresową maseczkę 20-minutową do spłukania wodą. Jest wyjątkowo uniwersalna - odpowiednia zarówno do skóry twarzy, szyi, jak i delikatnych okolic oczu.

i Autor: materiał prasowy Miya

Maska rozjaśniająco-nawilżająca z ultrastabilną witaminą C Energy Boost, Bielenda Professional Suprelemab

Stworzono ją specjalnie z myślą o skórze z przebarwieniami, nierównym kolorytem, a także do skóry z oznakami zmęczenia. Jej formuła oparta jest na najbardziej stabilnych i skutecznych formach witaminy C, które działają rozjaśniająco, redukują przebarwienia oraz stymulują syntezę kolagenu, przeciwdziałając starzeniu się skóry. Wzbogacenie formuły o trehalozę zapewnia skórze długotrwałe nawilżenie oraz wzmocnienie bariery ochronnej naskórka, a seryna, aminokwas stopniowo uwalniany, dodatkowo chroni skórę przed utratą wody z naskórka.

i Autor: materiał prasowy Bielenda

Rozjaśniające serum do twarzy na dzień i na noc Go with the flow, FaceBoom

Ta nowość od FaceBoom, pomimo lekkiej, żelowo-kremowej konsystencji, zawiera prawdziwe bogactwo składników aktywnych. W serum znajdziemy witaminę C i E, kwas glikolowy, niacynamid i azeoglicynę - alternatywę dla kwasu azelainowego, która doskonale nawilża i świetnie poprawia ogólną kondycję skóry. Ta unikalna mieszanka substancji aktywnych pomaga pozbyć się przebarwień i plam pigmentacyjnych, ujednolica koloryt i przywraca skórze promienny blask, a dodatkowo wpływa na nią odmładzająco.

Doustne przyjmowanie witaminy C ma niewielki wpływ na jej ilość w skórze, dlatego jeśli zależy ci na poprawie kondycji cery i walce z przebarwieniami - niezbędna jest jej bezpośrednia aplikacja pod postacią kremów, masek czy serum.