Kolekcja na historyczny powrót - Levi's® x Oasis

Oasis – jeden z najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich zespołów – zdobył światową sławę dzięki debiutanckiemu albumowi Definitely Maybe, a status legendy ugruntował płytą (What’s the Story) Morning Glory, która wyniosła ich na szczyty światowych list przebojów. Trzy platynowe albumy w Stanach Zjednoczonych, dziesiątki kultowych hitów, takich jak „Wonderwall”, „Don't Look Back in Anger” czy „Champagne Supernova” – a do tego ogromny wpływ na kolejne pokolenia fanów muzyki na całym świecie. W 2025 roku zespół wraca na scenę po raz pierwszy od 2009 roku, z wyprzedanymi koncertami w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i USA. Levi’s® świętuje ich powrót specjalną kolekcją, która oddaje hołd unikalnej tożsamości zespołu.

W kolekcji Levi’s® x Oasis znalazło się siedem band tees z archiwalnymi logotypami zespołu w barwach Manchester City – to ukłon w stronę rodzinnego miasta Oasis i ich ukochanego klubu piłkarskiego. Na uwagę zasługuje także longsleeve z napisem „Supersonic” z przodu i tekstem „You can have it all but how much do you want it?” z tyłu – nawiązującym do słynnego wersu utworu zespołu. Każda koszulka zawiera tkaną metkę w stylu vintage, autentyczną dla marki Levi's® z lat 90-tych.

W kolekcji znalazły się nie tylko band tees, ale też trzy denimowe topy – podobne do tych, które członkowie zespołu nosili u szczytu swojej kariery. Kluczowym elementem jest X Oasis Parka - podstawa garderoby Liama Gallaghera - z detalami Orange Tab z lat 70. i haftem Oasis na rękawie. Kurtka Type II Trucker, inspirowana kurtką, którą Levi's pierwotnie wyprodukował podczas trasy koncertowej Knebworth w 1996 roku, jest ozdobiona logo Oasis z przodu. Wreszcie, koszulka X Oasis Banded Collar w paski w kolorze indygo – subtelny hołd dla barw Manchester City.

„Cieszymy się, że możemy wprowadzić tę kolekcję w czasie wielkiego powrotu Oasis na scenę” - mówi Leo Gamboa, wiceprezes ds. współprac w Levi's®. „Liam i Noel noszą Levi's od lat, a ta kolekcja nie tylko oddaje hołd ich charakterystycznemu stylowi, ale także podkreśla ich autentyczny związek z naszą marką”.

Autorem zdjęć do kampanii jest Michael Spencer Jones – fotograf odpowiedzialny za najbardziej rozpoznawalne okładki albumów Oasis z lat 90. W kampanii Levi's® x Oasis uchwycił swój autorski klimat tamtej epoki w świeżej odsłonie.

Kolekcja Levi's® x Oasis jest częścią szerszej kolekcji band tees, które marka Levi's® będzie wypuszczać przez cały rok. Poprzednie kolekcje obejmowały Sonic Youth, De La Soul, Joy Division i New Order.

Kolekcja Levi's® x Oasis jest dostępna od 1 lipca 2025 r. na Levi.com, w aplikacji Levi's® oraz w wybranych sklepach Levi's® na całym świecie.

i Autor: materiały prasowe Levi’s® x Oasis

