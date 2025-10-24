Kolekcja PUMA x Represent już w PRM

PUMA i Represent łączą siły, by przenieść stadionowy klimat prosto na ulice miast. Ponadczasowe sylwetki PUMY zestawiają funkcjonalność z prostotą form, a Represent dokłada do tego swój charakterystyczny brytyjski luz i uliczną wrażliwość. W efekcie powstaje kolekcja, w której futbolowy świat spaja się z codziennym ulicznym lookiem. To współpraca, która nie tylko łączy marki, ale też różne pokolenia fanów sneakersów i miłośników miejskiej mody.

Wśród kluczowych elementów kolekcji znalazły się: anorak z dużą kieszenią i półsuwakiem z wytrzymałego diagonalu, czarna bomberka z koszulowym kołnierzykiem i haftowanym logo oraz dzianinowa klasyczna kurtka T7 z metalowymi suwakami i tonalnymi detalami. Dopełnienie stanowią praktyczne akcesoria takie jak sling bagi i czapki z daszkiem.

W centrum kolekcji można znaleźć również kultowe modele King Indoor i Super Team, które pokazują, że piłkarskie dziedzictwo można nosić na co dzień. King Indoor z najwyższej jakości zamszu zyskał subtelnie tłoczone logo Represent na charakterystycznej osłonie sznurowadeł, nadając mu luksusowego charakteru, przy jednoczesnym zachowaniu sportowej autentyczności. Super Team w minimalistycznej, bezszwowej formie, z wytłaczanym brandingiem, emanuje prostotą i perfekcyjnym dopasowaniem do streetowego looku.

Kolekcja dostępna na PRM.COM oraz w PRM Concept Store w Fabryce Norblina w Warszawie

